Nicht tatenlos zusehen und den Opfern des Hochwassers aus der Ferne helfen – in Warnemünde sind in den letzten Tagen viele Aktionen aus Solidarität entstanden. Klaus Schwertfeger und Steve Zimmermann wollen den Betroffenen, die durch das Hochwasser alles verloren haben, einen Kurzurlaub in Warnemünde ermöglichen. Wie das funktionieren soll und wie sich Unternehmen und Privatpersonen beteiligen können.