Warnemünder Forscher auf Expedition: Wie schlimm sind Schleppnetze?

Warnemünde

Anker lichten und Leinen los: Am Mittwoch sind Wissenschaftler des Leibnitz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) mit dem Forschungsschiff „Elisabeth Mann Borgese“ zu einer Expedition ins Meeresschutzgebiet im Fehmarnbelt und der Oderbank aufgebrochen. Ihre Fragestellung: Welche Auswirkungen hat die Schleppnetzfischerei auf den Meeresgrund?

In diesem Zuge wird die achtköpfige Besatzung um den IOW-Wissenschaftler Peter Feldens eine umfangreiche Bestandsaufnahme von Bakterien, Fischen und der Beschaffenheit des Meeresgrundes durchführen. Aktuell ist die Schleppnetzfischerei in Meeresschutzgebieten noch nicht verboten. „Eigentlich denkt man, da darf so etwas nicht mehr stattfinden, aber doch: Fischerei ist dort immer noch erlaubt“, sagt Klaus Jürgens, Meeresbiologe und Koordinator der Pilotmission der Deutschen Allianz Meeresforschung.

Vorher-nachher-Vergleich

Man geht davon aus, dass das Verbot jedoch nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Drum wird die Bestandsaufnahme, die 2020 bereits gestartet und coronabedingt jedoch abgebrochen werden musste, nun fortgeführt, um nach dem Verbot abermals eine Erhebung in den Gebieten durchzuführen. „Wir wollen herausfinden, wie sich chemische und physikalische Prozesse am Grund verändern, wenn dort nicht gefischt wird. Wir haben jetzt die einmalige Chance.“

Je nach Intensität und Fanggerät führt die Fischerei mit Schleppnetzen zu Schäden am Meeresgrund. Welchen Einfluss dies jedoch auf die Lebensräume wie Sandbänke, Riffe und Muschelbänke hat, ist in der Ostsee kaum untersucht. „Diese Habitate am Meeresgrund samt ihren Bewohnern übernehmen viele Ökosystemfunktionen, die sowohl für die Ostsee an sich als auch für ihre Nutzung durch den Menschen äußerst wertvoll sind. Sie liefern beispielsweise Nahrung für wichtige Fischbestände oder arbeiten als ‚Kläranlage‘, die dem Wasser überschüssige Nährstoffe, organische Substanzen und Schadstoffe entziehen“, sagt Jürgens.

Mit Geoakustik auf den Grund

Man werde ein breites Spektrum an Methoden einsetzen, darunter modernste, hochsensitive Geoakustik, mit deren Hilfe wir selbst kleinste Strukturen erfassen kann. Die Forschungsfahrt ist coronabedingt in zwei Abschnitte geteilt, so dass innerhalb der Expedition Besatzungswechsel durchgeführt werden. Neben Experten und Expertinnen vom IOW sind auch Forschende aus Köln, Kiel, Potsdam und Wilhelmshaven beteiligt.

Von Moritz Naumann