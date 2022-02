Warnemünder Forscher untersuchen Südatlantik: So wichtig sind die Daten für die Ostsee

Namibia/Warnemünde

Sonne, windstill und bis zu 30 Grad Celsius – die Arbeitsbedingungen in den vergangenen Wochen von Volker Mohrholz, Forscher der Sektion Physikalische Ozeanographie und Messtechnik am Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) in Warnemünde, haben wenig mit dem aktuellen Wetter im Ostseebad zu tun. „Das ist ein ganz angenehmer Nebeneffekt“, sagt er und lacht.

Für mehrere Wochen hatte der 54-Jährige zusammen mit 21 weiteren Wissenschaftlern aus Warnemünde und Bremen auf dem Forschungsschiff Maria S. Merian vor der Küste Namibias zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Meere geforscht. Anschließend ging es erst zurück nach Mindelo auf den Kapverdischen Inseln und dann nach Warnemünde – mit zahlreichen Daten im Gepäck, die auch für die Forschung zur heimischen Ostsee wichtig sind.

Ideale Forschungsbedingungen vor Namibia

Wie reagiert das Ökosystem auf die sogenannten Todeszonen im Meer? Wie anpassungsfähig an Änderungen im Sauerstoffgehalt sind Algen, Fische und Muscheln und an welchem Punkt drohen Konsequenzen? Diesen Fragen sind die Experten während der Expedition nachgegangen. Das Benguela-Auftriebsgebiet, ein großes Seegebiet vor der westlichen Küste Afrikas, hat dafür ideale Bedingungen geboten.

„Es handelt sich um eines der biologisch produktivsten Meeresgebiete der Erde. Hier haben wir einen ständigen Auftrieb von nährstoffreichem Tiefenwasser und ideale Wachstumsbedingungen für Phyto- und Zooplankton“, so Mohrholz. Die Kehrseite sei jedoch, dass das organische Material irgendwann abstirbt und am Meeresboden unter großem Sauerstoffverbrauch zersetzt wird. Daher handelt es sich bei dem Gebiet auch um eine sogenannte Sauerstoff-Minimum-Zone. Die Fluktuation zwischen sauerstoffreichem und sauerstoffarmen Tiefenwasser finde im jahreszeitlichen Wechsel statt und lasse sich daher gut erforschen.

Fischarten in Ostsee bedroht

In der Ostsee sind ähnliche Prozesse zu beobachten – wenn auch langsamer und unregelmäßiger als im Südatlantik. Die Forscher gehen davon aus, dass sich die Sauerstoff-Minimum-Zonen auch in unserem heimischen Meer ausbreiten, die Änderungen des Sauerstoffgehalts heftiger werden. Unter anderem wird die jahrzehntelange Überdüngung der Ostsee zum Problem: Sie verstärkt das Wachstum von Algen an der Oberfläche, die später in die tieferen Bereiche absinken und dort die Lebensgrundlage für Bakterien bilden.

Zersetzen sie organisches Material, verbrauchen sie den Sauerstoff, den die Meereslebewesen benötigen. Ohne Sauerstoff, kein Leben: Wenn die Umweltbedingungen bestimmte Grenzwerte überschreiten, drohen Konsequenzen, die nicht mehr zurückzudrehen sind. Fischarten, wie etwa der Dorsch, sind dann massiv bedroht.

Erste Ergebnisse positiv

Erste Erkenntnisse aus der Atlantikforschung stimmen den Rostocker aber positiv. „Erstaunlicherweise können viele Tier- und Pflanzenarten sehr schnell auf wechselnde Bedingungen reagieren und sich entsprechend anpassen“, so Mohrholz. Die Forschungsdaten sollen nun in den kommenden Monaten ausgewertet werden.

Der Rostocker ist glücklich darüber, dass die Fahrt der „Maria S. Merian“ trotz der angespannten Corona-Situation stattfinden konnte. „Wir sind froh, dass alle dreifach geimpft sowie coronafrei auf dem Schiff angekommen sind und wir keine Infektion an Bord hatten“, sagt er. Untergebracht war das Team in Zwei-Mann-Kammern an Bord. „Der wichtigste Mann ist der Koch“, sagt Mohrholz und lacht. „Wir waren gut versorgt.“

Von -30 bis 30 Grad

Es war nicht die erste Expedition für den Rostocker, der unter anderem auch schon mit der „Polarstern“ im ewigen Eis unterwegs war. Bei der Expedition im Polarmeer hat er von November 2019 bis April 2020 unter anderem die Wechselwirkungen von Eis und Wasser erforscht – bei Dunkelheit und Temperaturen von bis zu minus 30 Grad. „Ich kann gar nicht sagen, was mich mehr reizt. Ich würde beides sofort wieder machen“, so der Wissenschaftler.

Der Klimawandel bereite ihm Sorgen. „Auf einer begrenzten Erde gibt es kein unbegrenztes Wachstum – so, wie wir jetzt leben, geht das nicht ewig weiter“, ist er sicher. „Natürlich wollen wir Wissenschaftler einen Beitrag dazu leisten, zu erfahren, wie unsere Welt funktioniert. Wenn wir sie nicht verstehen, können wir sie nicht schützen.“

Von Katharina Ahlers