Warnemünder Forschung: Können Seegraswiesen und Steine in der Ostsee das Klima retten?

Rostock

Die Ostsee könnte bei der Rettung des Klimas künftig eine bedeutende Rolle spielen: Wälder binden CO2 und verwandeln über die Photosynthese das klimaschädliche Gas in Sauerstoff. Warum soll das nicht auch mit den Seegraswiesen in der Ostsee funktionieren? Gibt es vielleicht noch andere viel effektivere chemische oder physikalische Technologien, um den Klimakiller aus der Atmosphäre in der Ostsee zu binden? Das untersuchen Meeresforscher in Deutschland in einer auf drei Jahre angelegten Forschungsmission.

„Fakt ist, dass wir das Netto-Null-Ziel bei der CO2-Bilanz nur erreichen, wenn wir zu den landbasierten Speichermöglichkeiten auch in den Meeren Möglichkeiten finden, CO2 zu binden“, sagt der Rostocker Meeresbiochemiker am Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) und Sprecher des mit 26 Millionen Euro geförderten CDRmare-Projektes, Gregor Rehder. Denn selbst wenn es gelingen würde, alle Produktionskreisläufe klimaneutral durch erneuerbare Energien zu speisen, würde weiter CO2 emittiert werden. Bei der Zementproduktion entsteht der Klimakiller quasi als Nebenprodukt.

Der Ansatz: Gesteine versenken und Seegraswiesen erweitern

Für die Nordsee überprüfen die Forscher vor allem, ob sich Kohlendioxid im Sandstein des Meeresbodens speichern lässt. Diese Technologie (CCS) kommt wegen der nicht geeigneten Gesteinsschichten für die Ostsee nicht in Betracht.

Meeresforschung für das Klima Die Forschungsmission CDRmare (CDR: Carbondioxide Removal – CO2-Entnahme) untersucht, wie über die Meere CO2 aus der Atmosphäre entnommen und gespeichert werden kann. Das Projekt wird mit 26 Millionen Euro vom Bund gefördert und gliedert sich in sechs Teilprojekte, von denen zwei für die Ostsee interessant sind. Im Projekt „Sea4soCiety“ untersuchen Forscher, inwieweit Seegraswiesen Kohlendioxid binden können. Das Projekt „Retake“ untersucht die Ausbringung von Gesteinsmehl in die Ostsee, um die CO-Aufnahmefähigkeit zu erhöhen. An dem Projekt sind 22 Forschungsinstitute beteiligt: aus MV das Institut für Ostseeforschung und das Deutsche Meeresmuseum. Ergebnisse, Nutzen-Risiken-Abschätzungen und Empfehlungen sollen im Jahr 2024 vorgelegt werden.

Stattdessen nehmen die Wissenschaftler zwei andere Möglichkeiten in den Blick: Die Aufforstung von Seegraswiesen, die im vergangenen Jahrhundert deutlich geschrumpft sind. Und die Erhöhung der pH-Pufferung (Alkalinität) des Ostseewassers durch das Einbringen von Silikatgesteinen wie Olivin oder Karbonaten in die Ostsee. „Bei einer höheren Alkalinität kann das Wasser mehr CO2 absorbieren und speichern“, so Rehder.

Der positive Nebeneffekt: Mit einer Erhöhung der pH-Pufferung werde zugleich die Meeresversauerung minimiert und möglicherweise Phosphat besser gebunden, so der Meereschemiker. Als Brackwassermeer hat die Ostsee viele anoxische, sauerstofffreie Bereiche, sogenannte Todeszonen, in denen außer ein paar Mikroben kein Leben existiert. Den Mechanismus versteht die Wissenschaft bereits sehr gut. „Das Potenzial der Meere, über diese Mineralien die CO2-Aufnahmefähigkeit zu erhöhen, ist gigantisch“, so Rehder. „Auch im Vergleich zu der angenommenen gesamten Restemission Deutschlands im Jahr 2050 – etwa 80 Millionen Tonnen CO2.“

Maßnahmen als Schadensbegrenzung

Würden also große Schutenladungen von Steinen in die Ostsee geschüttet, um das Klima zu retten? Nein, so der Wissenschaftler. Zumindest nicht unmittelbar. Ein so großer Eingriff würde Anpassungsverschiebungen im Ökosystem zur Folge haben, müsse deshalb genauestens abgewogen werden. Aber ist der Eingriff dann vertretbar, wenn Folgen bereits jetzt absehbar sind? „Als Meeresforscher stellen wir uns die Frage, ob man das System künstlich beeinflussen muss, nur sehr ungern.“ Aber möglicherweise sei der Status Quo – die hohen, durch den Menschen verursachten CO2-Emissionen – der viel größere Eingriff in die natürlichen Prozesse, den man durch diese Methoden begrenzen könne.

Das Projekt „Sea4soCiety“ lenkt den Fokus auf die Salzgraswiesen, die in der deutschen Ostsee eine Fläche von etwa 285 Quadratkilometern einnehmen. Durch Pilzbefall in den 1930er Jahren und den industriellen Nährstoffeintrag über die Flüsse seien die Wiesen geschrumpft – mit der Folge, dass auch weniger „blauer Kohlenstoff“ gebunden wurde. Dieser Prozess könne umkehrbar gemacht werden, indem bestehende Flächen um Rügen, den Darß oder im Salzhaff erweitert werden.

Die Forscher halten eine Verdopplung der Fläche für möglich. Ein Pilotprojekt vor Kiel zeigt, wie das Gärtnern am Meeresgrund geht: Dort werden bereits Setzlinge in den Meeresboden eingebracht. „In der Biomasse der Pflanzen werden pro Quadratmeter etwa 40 Gramm Kohlenstoff im Jahr gebunden“, so Rehder. Aber bedeutender als die Pflanzen sei der Boden unter dem Gras: An 18 verschiedenen Standorten in der Ostsee fanden laut einer Studie Forscher zwischen 1400 bis 20 000 Gramm gebundenen Kohlenstoff pro Quadratmeter Boden.

Nutzen-Risiken werden abgewogen

Wie diese Maßnahmen das Ökosystem beeinflussen, wollen die Forscher im Projekt genau untersuchen. „Wir greifen mit CCS, mit der Ausweitung der Seegraswiesen oder der Alkalinitätserhöhung drastisch in die Systeme ein“, sagt Rehder. „Aber im Vergleich zu den CO2-Emissionen, die wir verursacht haben, könnten sich diese Methoden als eine Art Schadensbegrenzung erweisen.“ Auswirkungen und Risiken müssten deshalb genau untersucht werden.

Ein Beispiel: „Wenn mehr Kohlenstoff im Meeresboden vergraben wird, heißt es, dass dort weniger Sauerstoff im Boden Platz findet“, so Rehder. Zugleich müsse man schauen, ob dabei nicht ein anderes kohlenstoffbasiertes Gas, das Methan, vermehrt aus dem Meeresboden freigesetzt wird. Sollte dies so sein, könnte das gesamte Vorhaben kontraproduktiv werden. Methoden würden deshalb zunächst im Labormaßstab ausprobiert, Nutzen-Risiken abgewogen, die Akzeptanz erfragt, die wirtschaftliche und rechtliche Machbarkeit geprüft. Eines der Probleme: Teile der Flächen sind Naturschutzgebiete, sensible Ökosysteme, in die eigentlich nicht eingegriffen werden darf.

Von Martina Rathke