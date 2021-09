Rostock/Köln

Die Rostocker DSR Hotel Holding und die Kölner DER Touristik Group, Reisesparte der Rewe-Gruppe, bündeln ihre Kräfte: Mit dem neu gegründeten Unternehmen DR Hospitality wollen sie Marktführer im nachhaltigen Tourismus in Europa werden. Wie die Firmen am Montag mitteilten, halten beide Anteilseigner jeweils 50 Prozent. Die neue Gesellschaft soll den Betrieb und die Vermarktung der Hotels und Resorts der Marken A-Rosa, aja, Henri Hotels, Louis C. Jacob und Hotel Neptun übernehmen. Doch was bedeutet das genau?

„Für die Mitarbeiter vor Ort ändert sich vorerst nichts“, erklärt Michaela Störr, Sprecherin der Deutschen Seereederei. Die DSR-Hotel-Gruppe ist deren 100-prozentige Tochtergesellschaft. 17 Hotels werden von dem Unternehmen mit Sitz in Rostock derzeit betrieben – in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darunter sind das Hotel Neptun und das aja-Resort in Warnemünde.

Welche Änderungen sich langfristig für die Häuser durch den Zusammenschluss mit der Rewe-Gruppe ergeben und wie genau die neue Marketingstrategie aussieht, ist Michaela Störr zufolge noch unklar. Denn: Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Dies könne bis zu sechs Wochen dauern.

Daniel Bär und Björn Franz werden Geschäftsführer

Vertreten wird die DR Hospitality GmbH & Co. KG durch Sören Hartmann, CEO der DER Touristik Group und Vorstandsmitglied der Rewe-Gruppe, sowie Horst Rahe, den Geschäftsführenden Gesellschafter der Deutschen Seereederei. Die Geschäftsführung übernehmen die bisherigen DSR Hotel Holding-Geschäftsführer Daniel Bär und Björn Franz.

Im Fokus der neuen Firma stehen das Wachstum und die Entwicklung nachhaltiger Tourismuskonzepte. Durch den Zusammenschluss sollen diese künftig noch erfolgreicher entwickelt und vermarktet werden. „Mit einem erfahrenen und finanzstarken Partner können wir schneller und sicherer unser Ziel erreichen, ein führendes Unternehmen im umweltfreundlichen Tourismus zu werden“, sagt Horst Rahe von der Deutschen Seereederei.

Die Partnerschaft gestaltet sich also wie folgt: Von Rewe-Seite kommt das Geld, die Deutsche Seereederei bringt ihre Hotels als Marken und Vermögen in die Firma ein.

Hintergrund zu beiden Firmen Die DSR Hotel Holding ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Seereederei. Mit mehr als 900 000 Gästen im Jahr (2019), rund 1600 Mitarbeitern und 17 Hotels ist die Gruppe einer der größten Akteure im deutschsprachigen Hospitality-Markt. Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der Rewe Group. Sie ist mit ihren Reiseveranstaltern, ihrem Reisebüro- und Onlinevertrieb sowie mit ihren Hotelgesellschaften und Zielgebietsagenturen der zweitgrößte europäische Anbieter von Urlaubsreisen.

Urlaub mit Bahn, Bus oder eigenem Fahrzeug im Trend

Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der Rewe-Gruppe, erklärte dazu am Donnerstag: „Wir sehen einen starken Trend zu Urlaubszielen in Europa, die mit Bahn, Bus und eigenem Fahrzeug gut erreichbar sind.“ Diese Form des Reisens sei ein Markt mit großem Wachstumspotenzial – ausgelöst durch die Corona-Pandemie, vermutlich aber auch noch danach.

Das Joint Venture setzt im ersten Schritt auf die Ost- und Nordsee sowie den Alpenraum und Italien. Für Sören Hartmann, CEO der DER Touristik Group, ist die DSR Hotel Holding aufgrund ihrer Expertise in der Ferienhotellerie hierbei „the perfect match“ – der perfekte Partner.

Von Pauline Rabe