Warnemünde

Wohnbebauung, touristischer Hotspot oder Aushängeschild für den Segelsport: Wie und in welchem Ausmaß die Warnemünder Mittelmole als maritimes Tor zu Rostock in den kommenden Jahren genutzt wird, ist noch immer nicht klar. Nachdem Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen nach Jahren des Stillstands die Planungen auf Null gesetzt hatte, erarbeitete das Hamburger Stadtplanungsunternehmen Urbanista ein neues Beteiligungsverfahren, welches bereits im Juli in Form eines öffentlichen Gutachtens Klarheit bringen soll. Doch nun wird deutlich: Sowohl für die Mittelmole als auch für ganz Warnemünde sind die Planungen ins Stocken geraten.

Denn bereits in diesen Tagen sollte es einen Termin für eine öffentliche Prüfwerkstatt geben, in der die bereits durchgeführten Arbeitsprozesse um verschiedene Beteiligungsformate, die mit Stadtverwaltung und Öffentlichkeit durchgeführt wurden, präsentiert und diskutiert werden sollten. Doch wie die Stadt vermittelt, hätten die Kontaktbeschränkungen den Prozess erschwert. Man musste auf die digitalen Möglichkeiten zurückgreifen. „Die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet und dann veröffentlicht“, heißt es dazu von Rostocks Pressesprecher Ulrich Kunze.

Auf dem Weg zu einem ehrlichen Verfahren

Die geplante Prüfwerkstatt werde daher erst nach den Sommerferien im August beziehungsweise September stattfinden können. Da diese „in Präsens stattfinden soll, müssen wir die Entwicklung der Regeln der Kontaktbeschränkungen beachten und schnell reagieren, aber auch Vorlauf für die Einladung gewährleisten.“

Heiko Schulze von der Bürgerinitiative Alter Fährhafen, die sich bereits seit vielen Jahren rege an der Diskussion um die Mittelmole beteiligt, fiebert auf diesen Termin hin. „Die Ergebnisse der Prüfwerkstatt werden entscheidend für die weiteren Entwicklungen sein“, ist er sicher. Wie er den bisherigen Prozess bewertet? „Das fühlt sich sauber und gut an. Wir sind erstmals auf dem Weg hin zu einem ehrlichen Verfahren.“

Dauerbrenner Mittelmole Seit über zehn Jahren wird die Entwicklung der Mittelmole in zahlreichen Workshops, Bürgerforen und Werkstätten diskutiert. Einer der Hauptakteure auf der Warnemünder Halbinsel ist die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro, die knappe 67 000 Quadratmeter des Grundstückes für 14,2 Millionen Euro erworben hatte und dort umfangreichen Wohnungsbau plante. Dagegen regte sich vor allem bei den Warnemündern heftiger Widerstand. Viele erhofften sich hier die Etablierung eines touristischen Anziehungspunktes, einen Ort für Begegnungen. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen selbst hatte vor wenigen Monaten die Etablierung einer Markthalle, die auch Platz für lokale Vereine und Initiativen bieten sollte, ins Spiel gebracht.

Wohnbebauung kann nicht ausgeschlossen werden

Ein weiterer Anwohner, der den Prozess von Anfang an begleitet hat, ist der Warnemünder Uwe Jahnke. „Ich habe mich so viel beteiligt und geschrieben, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe“, sagt er. Seit über sechs Jahren ist der ehemalige Diplom-Ingenieur Mitglied im Warnemünder Struktur- und Verkehrsausschuss, der dem Ortsbeirat als beratendes Gremium zur Seite steht. „Es geht um die Zukunft des Ortes, darum, dass er für meine Kinder und die Jugend vernünftig bleibt“, sagt Jahnke.

Er ist ein klarer Gegner der Wohnbebauungspläne. „Wer soll eine Wohnung dort bezahlen können? Die Käufer kommen doch sofort mit einem Rechtsanwalt, sobald es dort einmal zu Lärm kommt.“ Da ein Großteil des Rostocker Filetstückes der kommunalen Wohnungsgesellschaft Wiro gehört, ist aber auch ihm klar, dass man „Wohnraum nicht gänzlich ausschließen kann.“ Es komme jedoch auf das Maß der jeweiligen Nutzungsoptionen an.

Entwicklung des Nordens gesichert

Immerhin ist der Standort der Landessportschule gesichert. Derzeit wird das Nordareal bereits bebaut. „Normalerweise halte ich nichts von Insellösungen, aber da schnelles Handeln aufgrund von auslaufenden Fördermitteln notwendig geworden war, ist der Schritt nachvollziehbar. Ich finde die Pläne und Umsetzungen bis hier auch sehr gelungen.“

Dass man die Prüfwerkstatt nun in den Spätsommer verlagert, empfindet er als nicht so problematisch. „Wir befinden uns aktuell sowieso in einer Urlaubs- und Ferienzeit, in der viele, die sich an dem Prozess beteiligen wollen, ohnehin nicht vor Ort sind.“ Präsenzveranstaltungen seien notwendig, da die digitalen Formate, an denen Jahnke teilgenommen hat, nur bedingt lebhafte Diskussionen zugelassen und eine Vielzahl der digital nicht so affinen Warnemünder ausgeschlossen hätten.

Auch Strukturkonzept nicht im Zeitplan

Die Entwicklung der Mittelmole wurde aus dem Strukturkonzept für Warnemünde, welches sich parallel in Arbeit befindet, herausgelöst. Im Strukturkonzept werden Leitlinien für Bereiche wie Wohnungsbau, Verkehr, Tourismus oder Wirtschaft festgeschrieben, an denen sich Stadtplaner und Bauherren für die nächsten zehn Jahre orientieren sollen. Bereits im Februar kündigte Wolfgang Oehler vom verantwortlichen Büro für Stadt- und Regionalentwicklung (BSR) an, dass man sich bereits auf der Zielgeraden befinde und, weil man bereits im August mit dem Strukturkonzept in die Bürgerschaft gehen wolle, nicht auf die Fertigstellung des Mittelmolen-Prozesses wartet.

Doch kann der BSR denn die Zeitplanung einhalten? „Die Fortschreibung des Strukturkonzeptes befindet sich in der Abstimmungsphase sowohl mit dem Ortsbeirat als auch mit der Verwaltung. Im Ergebnis ist es geplant, die Fortschreibung nach der Sommerpause im Herbst den Gremien vorzulegen“, heißt es aus der Rostocker Pressestelle. Also auch hier müssen sich die Menschen noch gedulden.

Stadtspaziergänge als wichtiger Baustein

Für die Beteiligungsverfahren sollten immer auch Quartiersgespräche durchgeführt werden, bei denen der BSR die Meinung der Anwohner einholen wollte. Bisher geplante Termine mussten immer wieder verschoben werden. „Derzeit wird überlegt, einzelne Themen im Rahmen von Stadtspaziergängen mit der Öffentlichkeit zu erörtern“, sagt Ulrich Kunze. Eine klare terminliche Zielstellung formulieren Stadt und BSR diesbezüglich noch nicht.

Von Moritz Naumann