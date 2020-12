Warnemünder Rotary Club und Fischkutter-Verein beschenken Kinder

Rostock

„Es war ein schweres Jahr für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, beginnt Hannes Triebler vom Verein Fischkutter zu erzählen. Für viele Kinder aus den Stadtteilen Toitenwinkel und Dierkow ist das Vereinshaus Treffpunkt und Zufluchtsort. Hier bekommen die Kinder ein warmes Mittagessen, Hilfe bei den Hausaufgaben, Freizeitangebote, einen Ort zum Wohlfühlen und vor allem Wertschätzung und Annahme.

Weil sich die Benachteiligung vieler Kinder durch die Corona-Krise noch verschärft hat, bat der Fischkutter-Verein den Warnemünder Rotary Club um Hilfe. „Damit die Kinder einen Weihnachtswunsch erfüllt bekommen“, erklärt Rotary-Club-Präsident Thomas von Buttlar.

40 individuelle Geschenke

Weihnachtsfeiern, Plätzchenbacken, gemeinsame Adventsstunden fallen in diesen Zeiten aus. Um den 40 Kindern und Jugendlichen des Fischkutter-Vereins trotzdem eine Freude zu bereiten, haben der Warnemünder Rotary Club und der Verein für jedes Kind ein Geschenk besorgt. „Jeder hat einen Wunsch aufgeschrieben und bekommt ein individuelles Geschenk“, sagt Thomas von Buttlar.

Dem Rotary Club sei der Einsatz für Kinder und Menschen, die Hilfe und Unterstützung benötigen, ein wichtiges Anliegen. „Wir helfen bei dieser schönen Idee besonders gern“, so der Präsident. Mit Spendengeldern der Mitglieder konnte die Aktion finanziert werden. Rotary-Clubmeister und Portola-Geschäftsführer Dieter Osterthun und Tochter Sonja Höppner haben die Aktion tatkräftig unterstützt.

Kinder in Corona-Pandemie nicht vergessen

An einem Nachmittag haben sie mit weiteren Helfern 40 Geschenke eingepackt. Neben Portola haben auch die Rostocker Firmen colour and more sowie das Printzentrum Hilfe geleistet. In den nächsten Tagen sollen die Pakete an die Kinder übergeben werden.

Hannes Triebler zeigt sich enttäuscht über die Corona-Politik. „Die offene Kinder- und Jugendarbeit, die so wichtig ist, wurde in allen politischen Debatten vollkommen vergessen“, sagt der Sozialpädagoge. Auch jetzt im zweiten Lockdown wisse man nicht, welche Angebote für die Kinder noch gelten können, wie Ausgleich geschaffen wird, was überhaupt noch möglich ist. „Wir orientieren uns da an den Schulen, lassen nur noch kleine Gruppen zusammenkommen und halten uns an die üblichen Maßnahmen“, so Triebler.

Der Verein wünsche sich, Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie nicht zu vergessen und die Tätigkeit vieler Sozialarbeiter und Ehrenämter zu unterstützen.

Von Lea-Marie Kenzler