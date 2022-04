Rostock/Groß Stove

Für Martina Hildebrandt und Torsten Sitte gibt es gerade viel zu tun. „Die Tage sind lang“, sagt Hildebrandt lachend. „Das, was wir sonst in zehn Monaten vorbereiten, mussten wir jetzt in sechs Wochen schaffen. Mit allem, was dazu gehört – Sicherheit, Produktion, Verkehr, die Inszenierung an sich.“ Sitte und Hildebrandt organisieren mit ihrer Firma Hanseatische Eventagentur das Warnemünder Turmleuchten.

Auch Hildebrandts Geschäftspartner und Ehemann Sitte ist aufgeregt. „Natürlich treibt einen das um: Hat man an alles gedacht? Wie werden die nächsten zwei Tage? Gefühlt muss man 2000 Punkte im Kopf haben.“ Auch dass Corona den Veranstaltern noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, beschäftigt ihn. „Da kommt auch mal die Angst dazu, dass ein Techniker wegen Krankheit ausfällt. So einen Laserkünstler pflückt man nicht vom Baum.“

Verspätete Neujahrsinszenierung

Nachdem die Veranstaltung 2021 coronabedingt ganz ausgefallen ist, findet sie nun mit etwas Verspätung im Frühling statt. „Für uns ist Sonnabend trotzdem der gefühlte erste Januar. Für uns steht das Event für einen Neuanfang. Endlich können wir wieder zusammen was auf die Beine stellen“, so der 59-Jährige. Daher sei man auch auf das Motto „Zusammen“ gekommen.

Mit dem Turmleuchten wollen die Veranstalter immer auch eine persönliche Geschichte erzählen. 2020 lautete das Motto „Schicksal“. „Wir hatten im persönlichen Umfeld einige Schicksalsschläge – auch in der Crew und in der Familie“, so der Agentur-Chef. Dass kurz nach dem Neujahrs-Event 2020 das öffentliche Leben coronabedingt heruntergefahren wurde, war ein weiteres Schicksal. „Das wollten wir natürlich nicht heraufbeschwören“, so Hildebrandt.

Achterbahn der Gefühle

Die vergangenen zwei Jahre seien ein Auf und Ab der Gefühle gewesen. „Es reichte von ‚alles wird gut‘ über ‚wird schon nicht so schlimm‘ bis zu ‚jetzt müssen wir was anderes machen‘“, so die 54-Jährige. Ihr Mann stimmt zu. „Einmal ist man himmelhochjauchzend, weil es wieder losgeht, dann wird einem wieder die Schranke reingehauen.“

Als im März 2020 pauschal ein Veranstaltungsverbot zunächst bis August ausgesprochen wurde, musste die Hanseatische Eventagentur 40 komplett durchorganisierte Termine rückabwickeln: etwa den MV-Tag oder der Hafengeburtstag in Rostock. „Da fragt man sich schon, wie das weitergehen soll.“ Lange habe es gedauert, bis die Politik die Veranstaltungsbranche überhaupt wahrgenommen hat. „Branchen mit lauten Lobbyisten wurde schnell geholfen. Aber wir sind Tausende kleine Kulturschaffende.“

„Veranstaltungen, die fürs Leben bleiben“

Als die Verzweiflung am größten war, kam der rettende Anruf aus Schwerin. Dort fanden im ersten Pandemie-Sommer die Schweriner Schlosskonzerte statt – ein langersehnter Auftrag für die Hanseatische Eventagentur. Mit nur zwei Wochen Vorlauf wurden 33 Schlosskonzerte mit 148 Künstlern und insgesamt 4000 Gästen auf die Beine gestellt. „Als dann nach zwei Wochen ohne Schlaf der erste Ton erklang, habe ich fast geheult“, so die Veranstalterin. „Es gibt Events, die macht man, weil man dafür bezahlt wird. Und es gibt Veranstaltungen, die macht man, und behält sie für den Rest des Lebens in Erinnerung. Die Schlosskonzerte gehören dazu.“

Bei der Arbeit kennengelernt

Zuvor hat Hildebrandt als Marketingleiterin einer Brauerei gearbeitet. 1998 wurde sie von einem Radiosender abgeworben, der eine Konzert- und Veranstaltungsagentur gründen wollte. Sitte hat als selbstständiger technischer Produktionsleiter für den Sender Veranstaltungen durchgeführt und später in der Agentur angestellt. „Irgendwann saßen wir uns gegenüber.“ Seit acht Jahren sind sie mit ihrer Agentur selbstständig.

Seit fast zehn Jahren sind die beiden nun verheiratet – und ergänzen sich gut, wie sie sagen. „Wir haben unterschiedliche Musikgeschmäcker. Torstens Musik ist eher Rock aus den 80er-Jahren. Ich höre eher aktuelle Pop-Musik“, so Hildebrandt. Sitte lacht. „Ich kann jeden Ton sofort in Bilder umdrehen. Martina will immer tanzen und denkt an die Besucher. Das ergänzt sich gut.“

Typische „Landeier“.

Bei all den Veranstaltungen, die die beiden auf die Beine stellen, sind sie privat keine Konzertgänger. „Das ist für Freundinnen auch immer schwer nachzuvollziehen“, sagt Hildebrandt und lacht. Als große „Landeier“, die außerhalb von Rostock leben, verbringen sie lieber Zeit auf ihrem großen Grundstück mit 30 Obstbäumen. „Und unser Labrador Paul freut sich auch, wenn wir unterwegs sind“, sagt sie. Zum Hochzeitstag soll es mit dem Wohnmobil auf Reisen gehen. „Wir versuchen, zweimal im Jahr mit dem Wohnmobil wegzufahren“, so Sitte.

Nun steht allerdings erst einmal das Turmleuchten an. „Wir wollen das, wir sind verliebt in diese Veranstaltung. Und wir sind verliebt in die Crew, die das Denkmal so gut erhält.“

