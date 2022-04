Warnemünder Turmleuchten: Droht eine Absage wegen des Sturms?

Rostock

Am Sonnabend soll nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr endlich wieder das Warnemünder Turmleuchten stattfinden. Tausende Besucher, die sich auf die Show aus Licht, Feuerwerk und Musik freuen, werden im Ostseebad erwartet. Ab 17 Uhr beginnt das Vorprogramm, um 21.30 Uhr startet dann die 30-minütige Show. Wenn denn das Wetter mitspielt.

Am Freitag fegten ein starker Wind und zum Teil Sturmböen über Mecklenburg-Vorpommern und die Küste hinweg. Doch die Veranstalter des Turmleuchtens von der Hanseatischen Eventagentur sehen das relativ gelassen. „Wir haben aktuell keine Veranlassung, nervös zu werden“, sagt Torsten Sitte mit Blick auf die Wetterprognosen. Er gehe davon aus, dass der Wind rechtzeitig abflauen werde.

Veranstalter bleibt entspannt

Ohnehin gebe es wenig Möglichkeiten, um zu reagieren. „Wir werden am Veranstaltungstag sehen, ob es geht oder nicht“, meint Sitte. Alternativlösungen gebe es ohnehin nicht. Die Windverhältnisse am Freitagnachmittag bereiteten ihm jedenfalls noch keine Sorgen. Auch bei derartigen Bedingungen könne das Turmleuchten am Sonnabend in Warnemünde stattfinden. Problematisch werde es erst ab Windstärke sieben. Das sei dann nicht mehr machbar, erklärt Torsten Sitte. „Aber ich bleibe ganz entspannt, ändern lässt sich das ohnehin nicht.“

Von Marco Schwarz