Es war, als hätten die Veranstalter etwas geahnt: „Schicksal“, das Motto des Turmleuchtens am Neujahrstag 2020, steht noch immer über allem. Denn auch das ist Schicksal: Zum ersten Mal in der Geschichte muss die Veranstaltung in diesem Jahr komplett ausfallen. Nach der coronabedingten Absage für den Termin 1. Januar ist nun auch ein möglicher Nachholtermin in diesem Jahr definitiv ausgeschlossen worden.

„Natürlich sind alle Beteiligten sehr traurig und enttäuscht, denn für uns ist das Turmleuchten unser liebstes Kind“, sagt Veranstalter Torsten Sitte von der Hanseatischen Eventagentur. Bisher musste sich die Traditionsveranstaltung in ihrer mehr als 20-jährigen Historie nur zweimal an Neujahr dem Wetter geschlagen geben. Zuletzt wurde der Termin am 1. Januar 2019 im wahrsten Wortsinn von Sturmtief „Zeetje“ abgeblasen. Damals gab es im April einen erfolgreichen Nachholtermin.

Auch in diesem Jahr hatten viele Fans der Veranstaltung auf ein neues Datum gehofft. „Aber die unsichere und sehr dynamische Infektionslage lässt das nicht zu“, erklärt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Neben der unklaren Perspektive für die Durchführung von Großveranstaltungen hätten noch weitere Gründe zu der Entscheidung für das endgültige Aus in diesem Jahr geführt: „Wir haben für das Turmleuchten nur ein enges Zeitfenster“, sagt Torsten Sitte. Dabei ginge es gar nicht vorrangig um die nötige Dunkelheit für Feuerwerk und Lasershow. Das könne man ja durch die Verschiebung des Starttermins regeln. „Aber wir brauchen für die Produktion Platz im Hintergrund, den die Besucher weder sehen noch erahnen. Zum Beispiel am Alten Strom. Und wenn die Segler dort spätestens ab Ostern wieder ihre Boote hinlegen, können wir kein Feuerwerk mehr machen“, erklärt der Regisseur.

Tourismuszentrale ist offizieller Mitveranstalter

Alle Beteiligten würden nun ihr Augenmerk auf die Inszenierung für den Neujahrstag 2022 richten. Und die soll nicht aus der Schublade recycelt werden. „Wir arbeiten bei der Produktion ja immer aktuell, lassen Stimmungen und Ereignisse mit einfließen. Deshalb wird es für 2022 eine neue Show mit einem neuen Thema geben, mit der wir den Menschen dann hoffentlich wieder wichtige Impulse sowie Mut für das neue Jahr geben können“, blickt Torsten Sitte voraus.

Bis dahin würde auch weiter am Konzept gearbeitet. Denn mittlerweile hat sich die Hanseatische Eventagentur nicht nur ideell, sondern auch auf dem Papier mit der Rostocker Tourismuszentrale zusammengeschlossen. Beide seien nun gleichwertig Veranstalter, Sitte und sein Team behalten aber den kreativen Part.

Im April ist ein Treffen angesetzt, an dem auch Feuerwehr, Polizei und Sicherheitsdienst teilnehmen. Dabei soll geklärt werden, wie die An- und Abreise der Besuchermengen auch nach der Pandemie sicher geregelt werden kann. „Bisher ist nichts passiert, weil wir das tollste Publikum der Welt haben. Und das soll auch so bleiben“, sagt Torsten Sitte. Die Veranstalter wollen dennoch ein Konzept erarbeiten, das dann für die Zukunft vorliegt und auch Blaupause für andere große Events im Ostseebad sein kann.

Leuchtturm soll 2021 wieder öffnen

Mit im Boot ist natürlich auch Klaus Möller mit seinen Männern vom Leuchtturmverein. „Auch wir sind sehr traurig über die endgültige Absage, auch wenn die Gründe nachvollziehbar sind. Und das Wichtigste ist, dass die Menschen sich nicht anstecken“, sagt der Warnemünder.

Der Leuchtturmverein habe eine solch traurige Premiere ebenso erlebt, weil das Wahrzeichen coronabedingt vergangenes Jahr gar nicht für Besucher geöffnet werden konnte. „Auch in diesem Jahr werden wir den normalen Saisonbeginn nach Ostern wahrscheinlich nicht halten können“, sagt Möller. Dennoch hoffe er, dass der Turm wieder öffnen kann, „wenn die Männer vom Team, die alle zur Hochrisikogruppe gehören, geimpft sind und deren Gesundheit gesichert ist“.

Tourismus braucht Veranstaltungen

Die endgültige Absage des Turmleuchtens trifft auch eine weitere Branche hart: „Denn der Tourismus braucht Veranstaltungen und Kultur“, sagt Tobias Woitendorf, Chef des Tourismusverbandes MV. Mit dem Termin an Neujahr helfe das Turmleuchten gerade in der Wintersaison, die Betten im Ostseebad und der Hansestadt zu füllen. Aber auch den Rest des Jahres seien solche Events wichtige Zugpferde mit überregionaler Strahlkraft.

„Ich hoffe, dass das auch Lehren sind und es dieses Jahr besser gemacht wird als 2020“, so Woitendorf. Im ersten Jahr der Pandemie seien die Urlauber und Einheimische dankbar gewesen, überhaupt wieder reisen zu dürfen. Dennoch müssten nun durch Fortschritt bei Tests und Impfungen auch wieder mehr Angebote und Erlebnisse möglich werden, fordert der Verbandschef.

