Warnemünde

Die Warnemünder Woche 2022 naht und das Programm ist mit allen Wassern gewaschen. Fast 2000 aktive Seglerinnen und Segler aus circa 30 verschiedenen Nationen zieht es zur Warnemünder Woche, was sie zu einer der größten Regatten Deutschlands macht. Doch die Veranstaltung hat noch mehr zu bieten: Sie ist auch ein Sommerfest, das mit einem vielfältigen kulturellen Programm bis zu 700 000 Besucher anlockt.

Neun Tage lang – vom 2. bis 10. Juli – können Besucher und Einheimische im Ostseebad in das maritime Lebensgefühl eintauchen. Die Vorbereitungen für die 84. Auflage der beliebten Veranstaltung laufen auf Hochtouren. Im vergangenen Jahr fand das Event coronabedingt in abgespeckter Form statt, dieses Jahr soll wieder unbeschwerter und in großem Stil gefeiert und sportliche Topleistungen erlebbar werden.

Die OZ schürt die Vorfreude und sagt, was Sie über die Warnemünder Woche wissen müssen.

Wann geht die Warnemünder Woche los?

Offizielle Eröffnung ist am 2. Juli. Die Warnemünder Woche geht bis 10. Juli. Das genau Programm mit allen Terminen für alle Tage soll im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden. Zeitgleich zum Segelevent findet das Sommerfest statt. Beides wird voraussichtlich erneut mit dem traditionellen Fassbier-Anstich eröffnet.

Schon tags zuvor lohnt sich ein Besuch im Ostseebad: Am Freitag (1. Juli) öffnet die Bummelmeile auf der Promenade.

Was wird sportlich bei der Warnemünder Woche geboten?

Die Warnemünder Woche steht für Segelsport der Extraklasse. Bei verschieden Regatten wie Europa Cups, Deutsche Meisterschaften und Goldcups messen sich internationale Crews. Fast 2000 Segler aus 30 Nationen nehmen jährlich an den Wettkämpfen im Ostseebad teil. Der Chairman der Warnemünder Woche, Ralf Bergel, verspricht auch für 2022 „eine sensationelle Mischung auf dem Wasser“.

Die Mittelmole mit dem neu ausgebauten Yachthafen ist Ausgangspunkt für die Jollenklassen. Hier stehen im ersten Teil der Warnemünder Woche die 505er im Fokus. Die Zweimannjollenklasse ist im Rahmen des Euro Cups, einer Regattaserie mit vier Stationen in ganz Europa, in Warnemünde zu Gast. Das größte Starterfeld bieten traditionell die Laser-Segler. Sie entern in der zweiten Hälfte der Segelwoche anlässlich ihres Europacups die Mittelmole. An gleicher Stelle sind außerdem die Klassen Pirat, Korsar, FD, OK-Jolle und Finn angesiedelt.

Von insgesamt 564 Booten waren bei der Weltmeisterschaft der J/22-Klasse 31 an den Start gegangen. Quelle: Pepe Hartmann

Weltmeisterlich wird’s in Höhe Düne: Hier bekommen die Kielboot-Klassen ein eigenes Eventzentrum und tragen ihre Weltmeisterschaft aus. Ein Highlight werden die 22er-Schärenkreuzer sein, die parallel mit den H-Booten für einen Gold-Cup in Warnemünde sind und gemeinsam auf eine Regattabahn gehen.

Auf dem Alten Strom tragen die Optimisten ihr Team Race aus.

Der Langstreckenklassiker, die Offshore-Regatta Rund Bornholm, zählt zu den beliebtesten Wettkämpfen der Warnemünder Woche. 270 Seemeilen – von Warnemünde zur Insel Bornholm und zurück – müssen die Crews der teilnehmenden Yachten absolvieren. Gestartet wird am 4. Juli. Am Vorabend des Starts findet traditionell die Rund-Bornholm-Party statt.

Was ist an Land bei der Warnemünder Woche los?

Viel mehr als im vergangenen Jahr. So feiert der Eröffnungsumzug „Niege Ümgang“ sein Comeback nach zweijähriger Corona-Pause. Der bunte Festumzug findet am 2. Juli statt, führt quer durchs Ostseebad und eröffnet zugleich die 84. Warnemünder Woche als auch das 45. Sommerfest. Wer dabei nicht nur zuschauen, sondern mitmachen möchte, ist herzlich willkommen. Der Warnemünde Verein, der den „Niegen Ümgang“ ausrichtet, freut sich über alle Vereine, Gewerbetreibende und Interessengruppen, die gemeinsam für ihr Ostseebad und die Hansestadt Rostock Flagge zeigen und sich in die Parade einreihen. Anmeldungen sind telefonisch möglich unter 0381 / 54 800 18 oder info@warnemuende-verein.de.

Der "Niege Ümgang" mit seinen 3000 aktiven Teilnehmern ist ein Publikumsmagnet. Quelle: Pepe Hartmann

Was ist auf dem Alten Strom zur Warnemünder Woche geplant?

Dort wird das Orga-Team des SV Breitling dieses Jahr nach zwei Jahren Corona-Zwangspause endlich wieder das Drachenbootfestival ausrichten. Am 9. und 10. Juli liefern sich Profi- und Fun-Teams in der Wassersportarena am südlichen Stromende spannende Wettkämpfe. Am Ufer können Schaulustige mitfiebern, wenn die Drachenboote Vollgas geben. In den Rennpausen entern Liveacts die Bühne.

Und wenn ich selbst Sport zur Warnemünder Woche treiben möchte?

Dann ist die Sport-Beach-Arena am Strand direkt vor dem Teepott die richtige Adresse. Wer gern selbst aktiv werden möchte, kann zum Beispiel Skimboarden oder Stand-up-Paddling ausprobieren. Außerdem finden spannende Teamwettkämpfe im Centre-Court statt, die sich von der Tribüne aus hervorragend verfolgen lassen.

Beachhandball auf der Warnemünder Woche Quelle: Pepe Hartmann

Publikumsliebling sind die Handballtage am Strand. Beim Turnierklassiker messen sich am 2. und 3. Juli je 24 Damen- und Herrenteams aus ganz Deutschland. Wer angesichts der Action Appetit bekommt: In der weißen Pagodenzeltstadt warten neben einem bunten Unterhaltungsprogramm kulinarische Köstlichkeiten auf Gäste.

Weitere Informationen rund um die Veranstaltung können auf www.warnemuender-woche.com nachgelesen werden.

Von Antje Bernstein