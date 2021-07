Warnemünde

Klein, aber fein ist die 83. Warnemünder Woche am Sonntag zu Ende gegangen. „Alle Segelwettbewerbe haben stattgefunden und auch an Land sind die Gäste auf ihre Kosten gekommen“, blickt Sprecher Nikolas Woeckner zurück.

Pandemiebedingt war das Programm der Traditionswoche deutlich abgespeckt worden, doch Aktive und Gäste waren nach fast 15-monatiger bundesweiter Veranstaltungsabstinenz froh und dankbar für das sportliche und kulturelle Angebot. „Etwas kleiner hat auch seinen Charme und bietet neue Chancen“, blickt Matthias Fromm, Tourismusdirektor von Rostock und Warnemünde, auf die zehn Veranstaltungstage zurück.

Fast alle 800 Plätze im Kurhausgarten belegt

Das Kurhaus mit der Bühne im Kurhausgarten wurde als Alternative wiederentdeckt. Bei den Veranstaltungen waren fast immer alle 800 Plätze belegt. „Dort haben die Veranstaltungen einen würdigen Rahmen gehabt, so dass sich Künstlerinnen und Künstler ebenso wohlgefühlt haben wie die Gäste“, erklärt der Tourismus-Chef.

Am Wochenende wurde dort zu Shantys und plattdeutschen Lieder nochmal kräftig geschunkelt und applaudiert. Mit einem Warnemünder Nachmittag mit Tänzen in Tracht, ruhigeren Gitarren-Songs und Linedance klang die Warnemünder Woche am Sonntag aus.

Drachenbooteinlage mit Blick auf 2022

Ja und auch auf die mit Drachenköpfen geschmückten Boote mussten Besucher trotz Absage des beliebten Drachenbootfestivals nicht verzichten. Denn am 10. Juli steckte die Drachenbootsparte des Rostocker Sportvereins Breitling mit kurzen symbolischen Rennen auf dem Alten Strom die Rennstrecke für das 24. Warnemünder Drachenbootfestival im nächsten Jahr ab. Bei der Drachenbooteinlage auf dem Alten Strom übergaben die Wassersportler ein Paddel symbolisch zur Aufbewahrung bis 2022 an Ulrike Döring, Leiterin des Warnemünder Woche Büros.

Man habe mit der kleinen, aber feinen Warnemünder Woche gute Erfahrungen gesammelt, wie Tourismusdirektor Fromm betont. Dennoch sei es natürlich das Ziel, im nächsten Jahr nach Möglichkeit wieder zu gewohnter Größe und Stärke zurückzufinden.

2022 mit Surfen, Foilen und Kiten

Der Wunsch für die 84. Warnemünder Woche ist klar: Wieder alle Möglichkeiten und keine Corona-Effekte. „Wir arbeiten jedes Jahr an der Verbesserung des Segelsport- und Kulturprogramms. Im Bereich Segelsport muss es das Ziel sein, wieder Trendsportarten wie Surfen, Foilen und Kiten vom Strand aus anzubieten. Warnemünde möchte den Segelsport zu den Zuschauern bringen. Und unser Revier mit dem Strand und den landnahen Bahnen macht es möglich“, erklärt Fromm.

Der Tourismuschef dankte allen ehren- und hauptamtlichen Mitstreitern und Sponsoren für ihren Einsatz. Diese Treue zu einer Veranstaltung sei nicht selbstverständlich. Doch hier gelte der Spruch „In guten wie in schlechten Zeiten“, so Fromm.

Von Doris Deutsch