Es ist eine der größten Segelveranstaltungen Deutschlands: Am Sonnabend beginnt die 83. Warnemünder Woche. Segeln auf der Ostsee, feiern an Land – die Warnemünder wollen es vormachen. Die Vorfreude ist groß – neben 900 Seglern aus ganz Europa, die in zwölf verschiedenen Klassen auf sechs Regattabahnen antreten, soll das erste große Event seit zwei Jahren auch an Land für maritimes Flair in Warnemünde sorgen. Die Seglerwoche im Ostseebad ist auch eine Probe für die Hanse Sail im August.

Das Programm in diesem Jahr ist abgespeckt. Weniger Segler, weniger Shantychöre, kein traditioneller Ümgang, kein Trachtenumzug, Beachvolleyball, Drachenboot- und Waschzuberrennen müssen ebenso ausfallen.

„Aus dem Sommerfest wird nun ein Sommerfestchen“, witzelt Ingeborg Regenthal vom Warnemünde-Verein, der das Landprogramm organisiert. Dennoch sind die Organisatoren zuversichtlich: Das Leben kehrt nach Warnemünde zurück. Nur eben ein bisschen anders.

„Ausrichtung der Seglerwoche ist keine Selbstverständlichkeit“

Offizieller Startschuss für die 83. Warnemünder Woche ist am Sonnabend um 14 Uhr im Kurhausgarten mit einem bunten Programm mit Persönlichkeiten der historischen und modernen Geschichte Warnemündes. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) wird als Schirmherr das Segler-Event eröffnen. In der Kirche gibt es am Abend das Eröffnungskonzert. Die Bummelmeile am Alten Strom ist allerdings schon ab Freitag geöffnet.

Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm freue sich, dass die Anstrengungen seiner Mitarbeiter und die der vielen ehrenamtlichen Helfer Früchte tragen: „Das war keine Selbstverständlichkeit. Die Warnemünder Woche ist das erste sportliche und kulturelle Erlebnis, das wir wieder gemeinsam genießen können.“

Aus touristischer Sicht habe sie eine immense Bedeutung für Rostock und die Region. Zuletzt waren 2019 rund 650 000 Besucher gekommen. Wie viele es in diesem Jahr sein werden, dazu will Fromm lieber keine Prognose abgeben. Nur: „Wir werden sicher nicht an die Zahlen der Vorjahre anknüpfen können.“

„Wir werden hier die besten Wassersportler Deutschlands und Europas erleben. Das ist kein Mickey-Maus-Event, sondern echte Meisterschaften, bei denen es um etwas geht.“ Claus Ruhe Madsen (parteilos), Oberbürgermeister Rostock Quelle: Bernd Wüstneck

Erstes internationales Event seit zwei Jahren

Auch bei den Seglern wurde die Zahl der Teilnehmer stark zurückgefahren. Dennoch: Kommen wollen um die 900, die in 500 Booten bei den Regatten antreten. Wermutstropfen für die Organisatoren des Sportprogramms: Ursprünglich war eine Weltmeisterschaft auf der Ostsee vor Warnemünde geplant, nun ist es „nur“ noch eine Europameisterschaft.

„Die Warnemünder Woche hat in diesem Jahr ein anderes Gesicht. Sie ist eher ein Sommerfestchen als ein Sommerfest.“ Ingeborg Regenthal vom Warnemünde-Verein Quelle: Ove Arscholl

Sportdirektor Peter Ramcke zeigt sich dennoch stolz und glücklich, ein seglerisches Spitzenprogramm auf die Beine gestellt zu haben. „Wir mussten vielen Bootsklassen wegen der Baustelle auf der Mittelmole absagen“, so Ramcke. Hinzu komme die weltweite Pandemie, die es vielen Sportlern unmöglich macht, anzureisen. Nordamerikaner und Australier mussten zu Hause bleiben. Gerade Letztere galten auch als Favoriten für einige Regatten. Dennoch sei ein fantastisches Segelprogramm zustande gekommen.

OB Madsen: „Kein Mickey-Maus-Event“

Für Rostocks OB Madsen macht genau diese Mischung – Sport auf dem Wasser, Kultur an Land – den Charme der Warnemünder Woche aus: „Wir werden hier die besten Wassersportler Deutschlands und Europas erleben. Das ist kein Mickey-Maus-Event, sondern echte Meisterschaften, bei denen es um etwas geht.“ Auch die Sportler hätten eine schwierige Zeit in der Pandemie gehabt. „Sie trainieren hart. Wenn sie nicht an Wettbewerben teilnehmen können, ist die Belohnung für sie weg“, so Madsen.

Rostock könne so in einem Rutsch in der Sportwelt und beim Kulturprogramm punkten. „Konkret bringt die Warnemünder Woche wichtige Umsätze für die Hansestadt. Das ist der Weg zurück in die Normalität“, so Madsen weiter. Dass die traditionelle Veranstaltung im Ostseebad stattfinden kann, sei das richtige Signal. „Das ist draußen, an der frischen Luft. Ich wünsche mir die perfekte Veranstaltung für die Rostocker.“

Von Michaela Krohn