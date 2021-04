Travemünde/Warnemünde

Die Sonne lacht, die Wimpel an den Segelbooten tanzen, ein leichter Wind weht. Auf dem Tisch steht Scholle Finkenwerder Art und ein schönes König Pilsener – im Freien am gedeckten Tisch. Geschützt im kuscheligen Wintergartenambiente des Restaurants „Fisch-Kombüse“ in Travemünde in Schlagdistanz zur Autofähre über die Trave und zum hansealten Lübecker Teekontor.

Ein längst vergessenes Gefühl macht sich breit: Norddeutsche Lebensart im Freien, ein ganz normaler Sonntach im April halt oder wie der Franzose sagen würde: Savoir vivre a printemps.

Aus Warnemünde sind selbst die Möwen verschwunden

Szenenwechsel. 138 Kilometer über Land oder rund 68 Seemeilen ostwärts: Bonjour Tristesse im Ostseebad Warnemünde. Auf dem Parkplatz am S-Bahnhof stehen sechs Autos. Vier aus Rostock, einer aus Ludwigslust, einer aus Diepholz – vier Einheimische und ein Vertreter. Die Promenade am Alten Storm versprüht den Charme der Innenstadt von Hadleyville – High Noon an der Warnow.

Selbst die Möwen sind verschwunden, weil sie keinen unachtsamen Urlaubern mehr die Matjes klauen können. Die suchen sich nun artgerecht auf der Ostsee Mittagessen oder sind nach Travemünde geflogen, wo die Menschen in Biergärten und vor Restaurants sitzen dürfen oder im Schlendern ’nen Bismarckhering verdrücken.

Albert Berisha (26), Juniorchef im Restaurant „Fisch-Kombüse“ in Travemünde, serviert auf der Terrasse Bier und Mineralwasser. Quelle: Dietmar Lilienthal

Verkehrte Welt. Das wollen die Corona-Verordnungen von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein so. Im westlichen Ostseebundesland dürfen die Gastronomen ihre Außenbereiche öffnen, wenn die Inzidenz das zulässt, also unter 100 liegt. Alkohol darf nur zwischen 21 und 6 Uhr nicht ausgeschenkt werden.

Im östlichen Ostseebundesland sind die Restaurants, Cafés, Bars, Hotels weiterhin dicht. Schlendern und Eisessen im Freien ist zwar gestattet, aber es gibt eigentlich wenig Gründe, an den Alten Strom zu pilgern. Rossmann und Galerie Möller haben geöffnet, zwei Eisläden verkaufen vom Fenster aus. Am Fischkutter auf dem Alten Strom, wo sonst eine Schlange steht, holt sich ein Securitymann ’ne Tüte Pommes für die Mittagspause.

Leben und nicht leben lassen an der Warnow

Alle anderen Läden dicht: Stühle vor dem Szene-Restaurant Casablanca hochgestellt, das „Twee Linden“ hat die Fenster mit Folie verhängt, die Boutique Fashion Zone ist leer, der Lila Bäcker renoviert, das Büdchen am Bahnhof, wo es sonst Thüringer Rostbratwurst gibt, ist verrammelt, das italienische Restaurant „Paparazzi“ hat die Terrasse mit rot-weißem Absperrband verhängt, verkauft Eis vom Fenster aus – nur Kunden sieht man nicht. Am Brillenkontor klebt ein Zettel an der Glastür: „Bin gleich wieder da!“ Wenn nicht? Ach, auch egal.

Was ist erlaubt? Was ist verboten? In den Gaststätten, Restaurants, Bars, Cafés, Eiscafés und Hotels in Schleswig-Holstein ist es seit dem 12. April erlaubt, die Außenbereiche für Publikumsverkehr zu öffnen. Innenbereiche bleiben geschlossen. Voraussetzung für die Öffnung ist, eine Inizidenz unter 100. Die Gäste müssen feste Sitzplätze mit Abstandsregelung einnehmen. Bis der Gast seinen Sitzplatz eingenommen hat, muss er Mundschutz tragen Dazu wird die Luca App zur Erfassung der Daten verwendet oder der Gast muss seine Daten schriftlich hinterlassen. Pro Tisch sind maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt (Ausnahme: Kinder unter 14 Jahren). Die Benutzung der Toiletten im Inneren bleibt erlaubt, aber die Gastronomen müssen sicherstellen, dass sich die Gäste nicht begegnen. Maximum 50 Personen pro Restaurant. Alkoholische Getränke dürfen in der Zeit von 21 bis 6 Uhr nicht ausgeschenkt werden. In Mecklenburg-Vorpommern bleibt weiterhin jegliche Gastronomie geschlossen. Lieferdienste und Außer-Haus-Verkauf bleiben erlaubt. Ausgangssperren gelten von 22 bis 5 Uhr ab sofort in allen Kreisen und kreisfreien Städten, wenn die Inzidenz an drei Tagen über 100 liegt. Von 22 is null Uhr darf man spazieren gehen oder joggen.

Leben und nicht leben lassen an der Warnow. Arpine Ghakasyan (32) aus Rostock hat sich ein Eis bei ihrem Lieblingseismann geholt, spaziert einsam den Alten Strom lang: „Ich wünsch’ mir einfach nur Normalität“, sagt sie.

Der Eisverkäufer vom Dänischen Eisparadies ist entsetzt, als er hört, wie es in Travemünde aussieht: „Dort ist alles geöffnet? Ich bin geschockt. Das versteht doch kein Mensch mehr.“ Ein weißer Hermes-Transporter tuckelt vorbei. Der Fahrer winkt und lächelt. Corona entschleunigt sogar Paketdientstfahrer. Auf die Tür am Heck hat einer in den Staub gekrikkelt: „Sorry!“

„Die Mauer steht wieder. Jetzt dürfen die Wessis nicht rüber.“

Tja, sorry! „Verkehrte Welt“, sagt Hermann Scharf (72), Rentner aus Lübeck, der sich mit seiner Frau Stefanie (65) am Priwall in Travemünde den Wind um die Nase wehen lässt. „Hier ist alles voll am Wochenende“, sagt er. Die beiden holen sich noch ein Eis und fahren mit der Autofähre auf die Lübecker Seite der Trave zurück. „Das ist wie vor ’89 – nur umgekehrt.“ Die Mauer steht wieder. Unsichtbar. Nur diesmal dürfen die Wessis nicht rüber.

Denn – besonders kurios: Bürger aus MV, wo alles dicht ist, dürfen nach Travemünde und Lübeck fahren, die Lübecker, wo die Restaurants Tische und Stühle rausstellen, aber nicht ohne triftigen Grund nach MV. Lübecker, die auf die Priwallseite der Trave wollen, dürfen mit der Fähre übersetzen, aber nicht mit dem Auto über Dassow und Pötenitz fahren. „Das verstehe, wer will, ich tu es nicht“, sagt Stefanie Scharf.

Stefanie (65) und Hermann (72) Scharf gehen an der Trave von der „Passat“ bis zur Autofähre spazieren und gönnen sich ein Eis. Quelle: Dietmar Lilienthal

Auf der Pkw-Fähre stehen zehn Autos, 20 Fußgänger wechseln rüber. Zehn Gäste sitzen vor dem Eiscafé, 20 vor dem Italiener „Casablanca“. Gert Weber (68) und seine Frau Helga (67) gönnen sich vor dem Café „Lichtblick im Hause Schöne Lampen“ einen Apfelstreuselkuchen mit Sahne und zwei Latte Macchiato. „Herrlich“, sagt sie und grinst.

Warnemünde: Zahlen und Fakten Das Ostseebad Warnemünde liegt an der Mündung der Warnow und ist ein Ortsteil der Hansestadt Rostock. Erste Erwähnung: 1195 Seebad: seit 1821 Einwohner: 5937 (Stand 2017) Fläche: 5,9 Quadratkilometer Höhe über Meeresspiegel:3 Meter Postleitzahl: 18119 Telefonvorwahl:0381 Spitzname: Gibt es nicht. Aber der geschwungene Restaurantbau neben dem Leuchtturm wird Teepott genannt. Leuchtturm: 1897 erbaut und 37 Meter hoch, wird heute noch als Seezeichen genutzt. Besondere Kennzeichen: Warnemünde hat den breitesten Sandstrand der deutschen Ostseeküste und ist Deutschlands bedeutendster Kreuzfahrthafen.

Vor der „Fisch-Kombüse“ sitzen 15 Leute. Man wird neidisch als Rostocker. Juniorchef Albert Berisha (26), ein Cousin des früheren Düsseldorfer Fußballprofis Valon Berisha (28), der jetzt in Rennes kickt, hat beste Laune. Er sagt, sein Team sei glücklich, wieder servieren zu dürfen: „Und draußen auf der Terrasse ist die Gefahr, sich anzustecken, ja nun wirklich gering.“ Sein Team halte sich an die Corona-Regeln: Abstand zwischen den Tischen, Luca-App, Aufnahme der Daten ihrer Gäste, Hygiene und Desinfektion der Tische, Maskenpflicht bis zum Tisch und auf die Toiletten im Inneren des Restaurants werde immer nur ein Gast gelassen.

„Kling! Klang! Du und ich, die Straßen entlang“

„... Dann die Promenade runter, wo schon der Kapitän wartet. Guten Tag, zweimal bis nach Feuerland bitte... Kling! Klang! Du und ich, die Straßen entlang.“ Norbert Leisegang – Keimzeit. Die Promenade entlang, hier ist kein Schiff entartet, aber alle Läden geöffnet: Schuhhaus Meyer, Trave Bernstein Schmuck, Parfümerie Schuback – an der Trave kann man Shoppen, Schlendern, Genießen verbinden.

Travemünde: Zahlen und Fakten Das Ostseebad Travemünde liegt an der Mündung der Trave und ist ein Stadtteil der Hansestadt Lübeck. Gründungsjahr: 1187 Seebad:seit 1802 Einwohner: 13 456 (Stand 2017) Fläche: 41,31 Quadratkilometer Höhe über Meeresspiegel: 3 Meter Postleitzahl: 23570 Telefonvorwahl: 04502 Spitzname:Lübecks schönste Tochter Leuchtturm: 1539 wurde Deutschlands ältester Leuchturm erbaut, er ist 31 Meter hoch. 1974 wurde er aber durch ein Leuchtfeuer auf dem Maritim-Hotel abgelöst. Besonderes Kennzeichen: Die Viermastbark „Passat“ liegt auf der Priwallseite in der Travemündung und gilt als Wahrzeichen des Seebades.

Baltrud Thiele (84) aus Rheinfeld und Gisela Krohn (78) aus einem Dorf im Kreis Segeberg sitzen in einem Strandkorb vor dem Eiscafé „Venezia“, essen Eisbecher, trinken Cappuccino. Die Huckleberry Finn läuft ein – von Trelleborg kommend. Gisela Krohn sagt: „Meine Freundin musste zum Arzt. Da haben wir gesagt, egal wie das Wetter ist, wir machen uns noch einen schönen Tag in Travemünde und gehen Eis essen.“

Jan Knak (58) serviert in der „Bude No.1“ auf der Promenade von Travemünde Matjes-Brötchen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Das Wetter ist prächtig, leichter Wind aus Nord-West, Sonne lacht, Blende acht. Jan Knak (58) verkauft an der Personenfähre zum Priwall an der „Bude No.1“ seine Fischbrötchen: „Am Wochenende ist es hier rappelvoll“, sagt er und hält seinen Matjes hoch. Er ruft: „Dass hier alles offen und in Warnemünde alles dicht ist, das ist ja schon ein bisschen irrwitzig. Man gibt sich wirklich alle Mühe, aber das kannst doch nicht mehr verstehen.“

Zum Servieren Thermounterwäsche angezogen

Auf der Fähre zum Priwall sitzen acht Passagiere. Gegenüber im „Ahoi Henssler“ sitzen Lea-Sophie (19) und Nick Rabe (20) aus Selmsdorf im Strandkorb. Es gibt Mittagessen aus der Speisekarte des TV-Starkochs – Currywurst de luxe. Frank Gerlach (38) ist Operation Manager in der Beach Bay an der Priwallpromenade. Direkt neben der Viermastbark „Passat“ sind Ferienwohnungen, eine Markthalle, Eisbuden und Restaurants im maritimen Ambiente angesiedelt. Offen, modern, familiär, nordisch by nature – Beach Bay halt, wie man im Norden so sagt.

Gute Laune im Restaurant „Ahoi Steffen Henssler“ direkt gegenüber der Viermastbark „Passat“ im Beach Bay. Die stellvertretende Restaurantleiterin Mirjam Güner und und Operation Manager Frank Gerlach sind glücklich, dass sie wieder öffnen dürfen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Seitdem das Land beschlossen hat, die Außengastronomie ab dem 12. April zuzulassen, wäre in den Gesichtern der Mitarbeiter wieder Lächeln zu sehen. „Unsere Leute freuen sich einfach, dass sie arbeiten, Menschen sehen, servieren können. Die sind glücklich. Denen ist es egal, ob’s draußen kalt ist. Unsere stellvertretende Restaurantleiterin hat sich Thermounterwäsche angezogen, um draußen servieren zu können.“

Stimmt das? „Also wirklich, Frank“, lacht Mirjam Güner (28). Ihr Chef sei frech. Die Thermounterwäsche stimme zwar, aber die Farbe verrät sie nicht. Beste Laune im „Ahoi!“.

Empty Bottle Blues am Alten Strom in Warnemünde. Vor dem Kutter von Backfisch-Udo steht ein Kunde. Die Promenade ist leergefegt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Nochmal ein Blick nach Warnemünde? Die Fahrgastschiffe „Käpt’n Brass“ und „Selene“ liegen fest vertäut an der Pier. Hafenrundfahrten gibt’s nicht. Vor Backfisch-Udo steht niemand mehr. Nur eine fette Möwe guckt frech oder traurig – kann man bei den Viechern nie unterscheiden. Aber auf Diät ist sie, schad’ nix. Und sonst? „Ach komm, lass mal“, sagt der Fischbrötchen-Verkäufer.

Von Michael Meyer