Die Polizei warnt ausdrücklich vor Trickbetrügern. Im Laufe des Dienstags wurden der Polizei im Landkreis Rostock über zehn Betrugsversuche gemeldet. Dabei haben Unbekannte vor allem ältere Menschen im Visier.

In drei Fällen haben sich die Anrufer als Polizisten, in mehreren Fällen auch als Staatsanwaltschaft ausgegeben. Außerdem geben sich die Betrüger gern als Familienmitglieder, in Kühlungsborn gab sich ein Betrüger als Teppichhändler aus.

Die Polizei warnt ältere Leute: Seien Sie besonders vorsichtig!

Die Polizei erklärt außerdem, wie Betroffene sich verhalten sollen. „Seien Sie misstrauisch! Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis! Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt!“, warnt das Polizeipräsidium Rostock.

Opfer von Trickbetrügern sollen sich bei der Polizei melden und Anzeige erstatten.

