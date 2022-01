Rostock

Ob im Supermarkt, im Elektrohandel oder im Klamottenladen: Tausende Kunden kaufen täglich in den Geschäften des Warnow-Parks ein oder essen in den Schnellrestaurants der Shopping Mall. Tausende Artikel wandern hier über die Ladentische. Jetzt ist das Einkaufszentrum in Rostock-Lütten Klein selbst verkauft worden.

Die Investment-Gesellschaft Corestate hat den Warnow-Park veräußert. Wer neuer Eigentümer des Einkaufszentrums ist, blieb zunächst unklar. Fragen dazu ließ die Corestate unbeantwortet. Auch zum Verkaufspreis schweigt sich das Unternehmen aus.

„Alles läuft geräuschlos weiter“

Sicher dagegen scheint: Für Kunden und Gewerbetreibende im Warnow-Park soll sich vorerst nichts ändern. Der Besitzerwechsel sei kein Anlass zur Sorge. „Alles läuft geräuschlos weiter wie gehabt“, sagt Center-Manager Frank Middendorf.

Dass die Gewerbe-Immobilie eine begehrte Kapitalanlage ist, überrascht Middendorf nicht. „Allein schon aufgrund der Lage ist der Warnow-Park total sexy.“ Das Einzugsgebiet des Einkaufszentrums sei groß: In direkter Nachbarschaft werden neue Wohnungen gebaut und bringen neue Kundschaft. Das Ostseebad Warnemünde ist nur einen Katzensprung entfernt und verspricht zu Nicht-Corona-Zeiten durch Kreuzfahrt-Touristen zusätzliche Shopper.

Gute Lage, guter Branchenmix

Neben guter Lage hat das Einkaufszentrum auch innen viel zu bieten: Läden wie DM, McPaper, Deichmann, Reiseland und Vodafone, dazu Schnell-Restaurants, wie Burger King oder die Stadtbäckerei Junge – gut 40 Gewerbetreibende sorgen für einen Branchenmix.

In Nicht-Corona-Zeiten finden Veranstaltungen wie Lesungen statt. Neben Einzelhandel und Gastronomie spielt im Warnow-Park seit einigen Monaten auch das Thema Gesundheit eine wichtige Rolle: Seit September 2021 fungiert das Center als Corona-Impfzentrum.

Der Warnow-Park ist voll vermietet. Quelle: Ove Arscholl

General-Mietvertrag mit Edeka

Der Warnow-Park ist voll vermietet. Größter Mieter: das E-Center, Teil der Einzelhandelskette Edeka Nord. Mit letzterer besteht ein General-Mietvertrag bis 2040. Achtzehn weitere Jahre garantierte Einnahmen durch einen der Marktführer im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel – auch das dürfte den neuen Eigentümer vom Kauf überzeugt haben.

Corestate hatte den Warnow-Park 2018 vom Edeka-Konzern gekauft. Nun, rund vier Jahre später, übergebe man dem neuen Eigentümer „ein langjährig etabliertes und regional äußerst beliebtes Center im Bestzustand“, sagt Tobias Gollnest, Chief Information Officer für die DACH-Region bei Corestate.

Rostocks Einkaufszentren beliebte Geldanlage

Es ist nicht der erste Multi-Millionen-Deal auf Rostocks Gewerbeimmobilien-Markt. Für Investoren sind die Einkaufszentren der Hansestadt reizvoll: Im Jahr 2015 hat der Kölner Konzern Corpus Sireos den Ostseepark in Sievershagen für einen dreistelligen Millionenbetrag der Metro-Gruppe abgekauft.

Auch das Kröpeliner-Tor-Center (KTC) wechselte schon mehrmals den Besitzer – 2015 erwarb das Immobilienunternehmen Real I.S. den Shopping-Tempel in Rostocks Innenstadt. Verkäufer damals war die Aberdeen Asset Management Deutschland AG. Inzwischen gehört das KTC der ECE-Gruppe, die in ihrem Portfolio mehr als 200 Shopping-Center weltweit führt.

Warnow-Park – die Immobilie in Zahlen Der Warnow-Park in Rostock-Lütten Klein misst 40 000 Quadratmeter – so viel wie fünfeinhalb Fußballfelder. Gut 21 400 Quadratmeter entfallen auf Handels- und Gastronomieflächen, auf 1125 Quadratmetern sind Büros untergebracht. Der Bereich Wohnen mit 27 integrierten Maisonette-Wohnungen misst 2300 Quadratmeter. Hinzu kommen Parkdecks mit LED-Leitsystem für 1150 Fahrzeuge.

Das Geschäft mit „Betongold“ boomt bundesweit – und zwar mehr denn je. Statistiken zufolge wird in kaum einem anderen Land der Welt so viel Geld mit Immobilienverkäufen bewegt wie in Deutschland.

Von Antje Bernstein