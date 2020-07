Weitendorf

Es gehört zu den attraktivsten Zielen für Paddler im Nordosten: das Warnowdurchbruchstal. Das bei Sternberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) gelegene Naturschutzgebiet punktet gleich mit mehreren Aspekten bei Paddlern: Der Lauf des Flusses schlängelt und windet sich nicht sehr breit durch die Landschaft, die mal offen, mal bewaldet, mal flach, mal „bergiger“ ist. Das Wasser ist klar. Es gibt Anlegestellen, bei denen man ohne Verrenkungen und Gefahren aus Booten steigen kann. Kurzum: Hier ist das Paddeln abwechslungsreich und eine Rast stets möglich.

Eine ansprechende Strecke ist die gut 16 Kilometer lange Tour von Weitendorf bis Eickhof. Sie ist deshalb verlockend, weil sie nicht nur für geübte Kanuten, sondern auch für noch unerfahrene Familien zu bewältigen ist. Außerdem bietet die Tour ab und zu gerade für Kinder die erträumte „Gefährlichkeit“, die allen Abenteuern innewohnen muss, um überhaupt als solches genannt werden zu können.

Auf Steine und Bäume aufpassen

Ein Boot kann gemietet werden. Etwa in Eickhof. Nachdem man dort sein Auto geparkt hat, geht es per Shuttle-Service und Bootsanhänger nach Weitendorf. Nach einer Einweisung, in diesem Fall durch Sebastian Titze von „Wanderer Aktiv Tour“, wird das Kanu ins Wasser gesetzt. „Bitte immer nur einzeln einsteigen“, sagt der Outdoor-Fachmann. „Ruft mich an, wenn ihr am Ziel seid – ich hole dann das Boot ab.“ Wer mag, bekommt eine Schwimmweste. Unsichere Schwimmer sollten sie auf jeden Fall tragen. „Das Wasserstand ist zurzeit niedrig, passt deshalb bitte auf Steine und Bäume auf“, gibt Titze mit auf den Weg.

Der Rat war nicht umsonst, wie sich schon bald herausstellt. Doch zunächst geht es gemächlich voran. Es gibt eine angenehme Grundströmung in dem schmalen Flussbett, so dass das Kanu immer, auch ohne große Kraftanstrengung, in Bewegung bleibt. Sofort fallen die stahlblauen Libellen auf, die in der Nähe des Schilfes fliegen. Jede Pflanze ist im Wasser sichtbar, weil es klar ist.

Gemächliche Fahrt mit Libellen-Begleitung

An der Brücke bei Sagsdorf liegt ein Steg. Dort steigt man bequem aus. Picknick ist hier möglich. In Sichtweite steht ein Findling (Reformationsgedenkstein), der daran erinnert, dass an dieser Brücke vor 471 Jahren die mecklenburgischen Landtage tagten und die Einführung der Reformation beschlossen.

Reformationsstein an der Brücke bei Sagsdorf an der Warnow. Quelle: Liska Amberger

Nachdem man Kindern versucht hat, zu erklären, was es mit der Reformation auf sich hat und Katholiken genauso gut und schlecht sind wie Protestanten oder andere Menschen und die Debatte über die christliche Prägung der Gesellschaft durch die Sichtung eines Roten Milans am Himmel beendet wird, geht es weiter. Flussabwärts. Vorbei an jungen Enten, die Libellen bleiben Wegbegleiter. Der Wasserlauf schlängelt sich unaufhörlich, was reizvoll ist. Fast unmerklich mündet die Mildenitz in die Warnow. Dann versperrt ein Baum den Weg. Vorsichtig und gerade so rutscht man zwischen dem Geäst hindurch – nicht die einzige Schikane auf der Route, die Laune macht.

Im wilden Herz der Warnow

Plötzlich ist es da: das Herz des Warnowdurchbruchstales. Umgeben von Wald. Die Warnow rauscht über unzählige Steine. Für Mecklenburg sind das hier Wildwasser-Verhältnisse. Eine Holzbrücke quert bei Groß Görnow den Lauf. Zuweilen stehen dort Wanderer und beobachten die Paddler. So mancher ist hier schon ins stark strömende Wasser geplumpst. Aber es ist flach.

Fachmann Sebastian Titze weist seine Paddler vor der Tour ein und gibt Tipps. Im Hintergrund die Fischtreppe von Weitendorf. Quelle: Klaus Amberger

Ab und zu spürt man Steine unter sich, setzt der Kahn etwas auf, schrammt vorbei. Sinkt der Pegel unter 30 Zentimeter, wird der Abschnitt für Paddler gesperrt. Zurzeit seien es noch 31 Zentimeter, hat Sebastian Titze gesagt. Momentan gibt es zwei Strecken auf der Warnow, die aufgrund zu geringen Wasserstandes nicht befahren werden dürfen (und nicht diese Tour betreffen): 1. zwischen der Brücke Langen Brütz und der Brücke Zaschendorf und 2. von der Straßenbrücke der Landesstraße 09 zwischen Crivitz und Weberin (Rönkendorfer Mühle) bis zur Straßenbrücke Gädebehn-Kladow.

Im Durchbruchstal der Warnow bei Groß Görnow. Quelle: Klaus Amberger

Aber bei Groß Görnow ist jetzt Konzentration und eine gewisse Furchtlosigkeit auf der wilderen Passage notwendig. Wer sich quer zur Strömung legt oder mit anderen Paddlern kollidiert, riskiert, nass zu werden oder Mitstreiter zu behindern. Letztendlich ist der Abschnitt aber vielleicht einer der schönsten, den man nicht vergisst und der gut zu packen ist.

Ruhige Schlängeltour bis zum Ziel

Alsbald wird die Warnow ruhiger. Ein Rastplatz naht kurz darauf bei Klein Raden an einer Fußgängerbrücke. Aron Kühne (15) aus Klein Welzin bei Schwerin und Kevin Bruhn (19) aus der Landeshauptstadt nehmen hier ein Bad. Auch Vater Andreas Kühne. Er staunt beim Schwimmen, wie stark die Strömung ist. Familienhund Abby, ein Irish Red Setter, traut sich gar nicht erst ins tiefere Wasser.

Während die Familie ein kleines Picknick vorbereitet, geht es für andere auf die letzte Etappe Richtung Eickhof. Es gibt scharfe Kurven, die die Warnow zieht, nach wie vor Bäume, die umschifft werden müssen. Der letzte der 16 Kilometer ist wie ein Auslaufen nach einer lockeren Joggingrunde.

Paddler bei Klein Raden Quelle: Klaus Amberger

Vor der Fischtreppe in Eickhof endet die Tour an einem Steg. Das Boot wird von Sebastian Titze abgeholt, auch die Tonne, in der das Reisegepäck wasserdicht untergebracht war. Bis Bützow sind es von hier 17 Kilometer. Auch eine nette Paddel-Strecke – wenngleich nicht ganz so unterhaltsam wie das Durchbruchstal. Aber sie endet an einem guten Eis-Café. Doch mit dem Auto ist man nach dieser Tour schneller bei der „Belohnung“ in Bützow.

Tour-Infos Die Paddeltour auf der Warnow von Weitendorf bis Eickhof ist fast 16 Kilometer lang. Bei langsamer Fahrt und mit zwei, drei Pausen ist man spätestens nach vier Stunden am Ziel. Die Etappe ist abwechslungsreich, unter anderem weil der Flusslauf selten geradeaus verläuft, offenes Gelände mit Waldabschnitten abwechselt. Die Warnow ist auf der gesamten Strecke nicht sehr breit, aber zwei Boote kommen immer entspannt aneinander vorbei. Auch wenn das Wasser meist scheinbar ruhig dahinfließt, ist die Strömung teilweise nicht zu unterschätzen. Das spüren vor allem Gäste, die im Fluss baden gehen. In dem kurzen „Wildwasser“-Abschnitt bei Groß Görnow muss konzentriert gefahren werden. Das ist wichtig, da man hier kentern kann, etwa wenn man auf Steinen aufliegt oder quer zur Strömung gerät oder mit anderen Booten kollidiert. Typisch für die Strecke sind umgestürzte Bäume, die im Wasser liegen. Meist können sie problemlos über- und umfahren werden. Einige liegen allerdings so, dass man den Kopf einziehen muss. Oder unter denen geschickt hindurchgerutscht wird. Je nach Wasserstand gibt es Brücken, die wenig Platz für eine Durchfahrt lassen, aber die Tour zusätzlich spannend machen. Wehre und Schleusen gibt es auf dem Streckenabschnitt nicht. Die Tour ist geeignet für Familien und Senioren, für Anfänger wie auch für erfahrene Paddler. Tipp: Eher nicht am Wochenende die Strecke planen, da dann auf diesem Abschnitt oft viele Kanu-Fahrer unterwegs sind. Achtung! Bestimmte Abschnitte der Warnow dürfen bei zu niedrigem Wasserstand nicht befahren werden. Infos dazu sind hier gut zu finden: www.warnow-pegel.de/pegel/warnow/ Hier gibt’s Kanus & Kajaks: Touristenstation Naturdorf Eickhof Tel. 03 84 62 / 2 04 19 Tel. 01 74 / 9 45 02 30 www.naturdorf-eickhof.de Wanderer-Aktivtour-Kontakt Sven-Erik Muskulus Tel. 03 84 58 / 80 11 Tel. 01 70 / 5 54 35 53 www.wanderer-aktivtour.de Kanu- und Feriencamp Weitendorf Tel. 0 15 25 / 97 999 52 www.kanu-feriencamp-weitendorf.m-vp.de

Von Klaus Amberger