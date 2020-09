Rostock

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag zu einem mehrstündigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Fast ganz MV ist betroffen. Für viele Schüler und Arbeitnehmer, die auf Bus und Bahn angewiesen sind, bedeutet das eine Herausforderung.

Der bundesweite Streik an sich ist gerade in MV durchaus gerechtfertigt. Hier werden die Arbeitnehmer im Vergleich zu anderen Ländern deutlich benachteiligt, sei es beim Urlaub, beim Weihnachtsgeld oder bei der Arbeitszeit. Das ist nicht nachvollziehbar, denn die Arbeit eines Busfahrers oder einer Straßenbahnfahrerin hier ist nicht anders als anderswo in Deutschland.

Man kann aber über die Zeit des Streiks diskutieren. Die Gewerkschaft betont, ihr Gegner in diesem Streit sei nicht die Bevölkerung, sondern die Arbeitgeber. Doch wieso muss dann ausgerechnet am frühen Morgen gestreikt werden, wenn alle zur Arbeit oder in die Schule müssen?

Dem Arbeitgeber tut das nicht weh, denn die meisten Betroffenen dürften eine Dauerkarte besitzen, so dass kaum Einnahmeverluste entstehen. Das hätte man auch am Nachmittag haben können. Es heißt ja, dass ein Streik wehtun muss. Aber dann bitte den Richtigen.

Von Axel Büssem