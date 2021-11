Warnstufe Rot: MV an der Schwelle zum harten Corona-Lockdown

Wegen steigender Patientenzahlen in den Kliniken springt die Warnampel des Landes am Sonnabend auf die nächste Stufe. Bleibt es dabei, kann die Landesregierung Gastronomie, Kultur- oder Freizeitangebote komplett schließen. Die OZ gibt einen Überblick, was das im Detail bedeuten würde.