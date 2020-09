Alarmsysteme im Test - Warntag in MV: So läuft der Probealarm am 10. September ab

Hunderte Sirenen werden am Donnerstag in MV gleichzeitig aufheulen. Am bundesweiten Warntag sollen die Systeme getestet und die Bevölkerung auf die Heultöne aufmerksam gemacht werden. Kritiker fürchten allerdings, dass dadurch schlimme Erinnerungen geweckt werden.