Schwerin

Am bundesweit ersten Katastrophen-Warntag haben die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag vielerorts vergeblich auf das angekündigte Heulen der Sirenen gewartet. Als einen Grund nannte ein Sprecher des Städte- und Gemeindetags in Schwerin, dass nach 1990 ein Großteil der akustischen Warnanlagen abgebaut worden war.

Dazu gehörten offenbar auch Städte wie Rostock, Schwerin und Neubrandenburg, in denen der Warntag weitgehend tonlos verlief. Wie eine Stadtsprecherin in Schwerin sagte, hat die Landeshauptstadt in ihren Etat Mittel für die Neuinstallation eingestellt. In kleineren Gemeinden des Landes heulten indes am Donnerstag die Sirenen.

Die auch in Mecklenburg-Vorpommern genutzte Handy-Warnapp Nina informierte um 11.30 Uhr mit den Worten „Übung, Übung, Übung“ über den Probealarm und gab eine Minute später Entwarnung.

Regierung unterstützt Neuinstallation von Sirenen

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hatte bereits bei der Ankündigung des Warntags beklagt, das vielerorts keine Sirenen mehr zur Warnung der Bevölkerung vorhanden seien. Sie würden mit ihrem Heulen das Signal geben, sich über Rundfunk, Fernsehen oder im Internet zu informieren.

Laut Caffier unterstützt die Landesregierung die Neuinstallation von Sirenen. Dafür stünden 50 000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Caffier hatte sich in der Konferenz der Innenminister massiv für den deutschlandweiten Warntag stark gemacht und dafür schließlich die Unterstützung seiner Amtskollegen erhalten.

Warnwege in MV funktionieren

„Wir nutzten den Tag zusätzlich, um auch die Warnwege in unserem Bundesland zu überprüfen. Und ich kann sagen: Mecklenburg-Vorpommern ist gut vorbereitet. Die Leitstellen der Landkreise und kreisfreien Städte konnten von unserem Lagezentrum im Ministerium für Inneres und Europa um 11.30 Uhr informiert werden. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die diese Testwarnung unterstützt haben“, sagte Caffier.

Die Testung war in zwei Abschnitten vorgesehen. Um 11 Uhr sollte die Bundeswarnung ertönen, die sich allerdings auf 11.31 Uhr verzögerte. Die Landeswarnung war für 11.30 Uhr geplant. Die Erfahrungen des Aktionstages werden auf Länder- und Bundesebene ausgewertet.

„Dass die Warnung des Bundes nicht alle Gebiete erreicht hat, stimmt mich als Innenminister nachdenklich. Dies zeigt aber auch die Wichtigkeit eines Probedurchlaufs, um Schwächen aufzudecken und zu beheben“, erklärt Minister Caffier.

Von dpa/OZ