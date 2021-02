Warnung vor Betreten des Kölpinsees - Eisfläche nicht sicher

Waren

Nachdem die Eisfläche auf dem Kölpinsee in Waren am vergangen Wochenende von vielen Schlittschuhläufern genutzt wurde, waren hier auch am Samstag wieder etliche Menschen unterwegs. Ein Flachwasserbereich lockt Ausflügler auf das Eis. Dieses sei aber nicht sicher, warnte ein Sprecher der Polizei Neubrandenburg. „Eisflächen werden nicht freigegeben, das Betreten ist immer auf eigene Gefahr“, erinnerte er.

Polizeieinsätze aufgrund von Eiseinbrüchen oder anderen Vorfällen habe es bis Samstagmittag zunächst nicht gegeben. Dazu, wie viele Menschen sich am See und auf der Eisfläche aufhielten, konnten zunächst nicht gemacht werden.

Von RND/dpa