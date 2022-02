Warnung vor Sturm "Zeynep": So stark trifft das Unwetter MV

Rostock

Gerade ist „Ylenia“ in Richtung Richtung Baltikum und Finnland gezogen, da zieht ein neues Sturmtief auf – und „Zeynep“ wird mindestens genauso stark wie „Ylenia“.

Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht das neue Sturmtief ab 18 Uhr am Freitagabend über Mecklenburg-Vorpommern.

Liveticker zum Sturm: So ist die Lage in MV

Sturmwarnung für Rostock und weitere Städte in MV

Der Schwerpunkt liege zwar auf der Nordseeküste. „Doch jetzt ist klar, dass der Sturm auch Mecklenburg-Vorpommern stark treffen wird“, so Meteorologin Sänger vom DWD. In der Nacht auf Samstag werden an der Küste Orkanböen erwartet. Das bedeutet, dass mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h zu rechnen ist. Das entspricht einer Windstärke von 11 bis 12.

Im Binnenland tobt der Sturm etwas schwächer: Hier wird eine Windstärke von 10 bis 11 erwartet (90 bis 115 km/h). Auch Schauer sind nicht auszuschließen, so Meteorlogin Sänger.

Unwetter über MV wird am Samstag schwächer

Mit Sonnenaufgang am Samstag wird das Hauptwindfeld abziehen. Die Windstärke liegt dann „nur“ noch bei 8 bis 9. Das bedeutet, dass es auch im Laufe des Samstags windig bleibt.

Voraussichtlich wird es wieder zu Beschränkungen im Schienen-, Fähr- und Straßenverkehr kommen. Durch umstürzende Bäume und herumfliegende Gegenstände besteht weiter Lebensgefahr.

Von jk