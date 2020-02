Warnung vor neuen Sturmböen im Nordosten

Schwerin/Rostock/Neubrandenburg

Im Nordosten bleibt es in den nächsten Tagen stürmisch. Nach dem Sturmtief „Sabine“ hat sich die Lage auf Straßen, Schienen und im Fährverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wieder normalisiert, es bleibt aber ungemütlich. Es kündigten sich schon weitere Sturmböen bis zur Windstärke zehn an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Man erwarte derzeit nichts Schlimmes mehr, sagte ein Polizeisprecher am Abend: „Es fallen ab und zu ein paar Bäume um.“ Der Rostocker Zoo wollte am Dienstag wieder öffnen.

Der DWD erwartete von Frankreich und Belgien her neue kräftige Schauer. „Damit legt der Wind vor allem im Süden und der Mitte erneut kräftig zu, es drohen schwere Sturmböen“, schrieb der DWD zur Gesamtlage in Deutschland auf Twitter. An diesem Dienstag sei dann vor allem bei Schauern mit stürmischen Böen und Sturmböen zu rechnen.

Züge fahren wieder

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist wieder angelaufen, Reisende sollten sich aber rechtzeitig über ihre Züge und Routen informieren. Die Fahrkarten bleiben bis zum 18. Februar gültig.

Von Sonntag zu Montag hatte das Sturmtief mit Böen bis zur Orkanstärke zwölf Leitstellen in MV stark beschäftigt: Mehr als 400 Feuerwehreinsätze gab es. Die Sturmschäden seien aber gering geblieben, erklärten Sprecher in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg. Landesweit mussten etliche umgestürzte Bäume und abgerissene Äste von Straßen geräumt werden.

