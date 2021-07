Rostock

Die Mischarmatur oder den Kamin mit Rabatt aus dem Baumarkt, den Anschluss durch einen versierten Handwerker aus einem Fachbetrieb: Hausbesitzer konnten auf diese Weise in den vergangenen Jahren viel Geld sparen. Doch inzwischen lässt sich kaum noch ein Heizungs- und Sanitärfachbetrieb in MV auf dieses Pfennigfuchser-Prinzip ein. „Die Kunden bekommen den Fachkräftemangel im Handwerk zu spüren“, sagt Kay Wittig, Geschäftsführer des Landes-Fachverbandes Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Firmen hätten es nicht mehr nötig, sich auf diese Weise Kunden und Aufträge zu sichern und Gewährleistungen für den Einbau von fremdem Material zu übernehmen.

Halbes Jahr Wartezeit nicht ungewöhnlich

Auch der Bauboom in der Corona-Krise sorgt für eine Verknappung – zu Lasten der privaten Verbraucher. Gerade Hotels, Pensionen und auch Eigentümer von Ferienwohnungen nutzten den Lockdown, um Bäder sanieren oder Heizungen modernisieren zu lassen. Wittig empfiehlt Privatkunden: „Schließt Wartungsverträge mit Handwerkern ab, um Firmen zu binden und lange Wartezeiten zu verhindern.“ Schon jetzt seien Wartezeiten von einem halben Jahr – teilweise auch mehr – bei größeren Bauprojekten nicht ungewöhnlich. Kunden müssten sich zudem auf Preissteigerungen einstellen.

Weniger Firmen – Auswirkungen auf Notdienste

Seit 2014 zeichnet sich in der Branche ein Konzentrationsprozess zu weniger und größeren Firmen ab. Nach Angaben des Zentralverbandes sank die Zahl der Fachbetriebe bundesweit von 52 000 auf 48 000 Firmen. In MV arbeiten etwa 1100 Sanitär- und Heizungsfirmen. Früher sei eine Firma aufgekauft worden, um den Kundenstamm abzunehmen, so Wittig. „Heute übernimmt man nur noch Firmen, um Mitarbeiter abzuziehen.“ Der Trend zu größeren und weniger Firmen hat auch Auswirkungen auf Notdienste, wenn Wasserrohre platzen oder die Heizung ausfällt. „Wenn weniger Firmen auf dem Markt sind, dann schwindet die Auswahl für die Kunden.“

Mit einem satten Umsatzplus durch die Pandemie

Während das körpernahe Handwerk wie Friseure und die Kosmetikbranche mit dem Lockdown in existentielle Notlage geriet, kamen das Bauhandwerk, einige Gesundheitshandwerke, systemrelevante Elektro- und Informationstechnischen Handwerke gut durch die Krise. Das spiegelt sich auch in einer Umfrage des Fachverbandes wieder. Bei mehr als 64 Prozent der Betriebe im SHK-Bereich sind die Auftragsbücher drei Monate oder länger gefüllt. Bundesweit erwirtschafteten die Betriebe des Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks im Corona-Jahr 2020 ein Umsatzplus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zahl der Ausbildungsverträge gestiegen

„Corona hat gezeigt, dass das Handwerk immer gebraucht wird“, sagt der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild. Eine Einschätzung, die auch bei Jugendlichen angekommen ist. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge stieg. Bis Ende Juni wurden 606 neue Ausbildungsverträge für 2021 abgeschlossen, im Vorjahreszeitraum waren es 480.

Ein Drittel unter Nachwende-Niveau

Dennoch werden die leicht steigenden Ausbildungszahlen die Engpässe im SHK-Bereich so schnell nicht beseitigen, so Fachverbandschef Wittig. Derzeit lernen in den Klassen Sanitär-, Heizung-, Klimatechnik sowie Elektro jeweils 400 Jugendliche. „Wir haben uns damit auf einem Niveau eingependelt, das etwa einem Drittel nach der Wende entspricht.“

