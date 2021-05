Warum 150 Wismarer nicht zurück nach Mecklenburg dürfen

Wismar

Die Sache mit den Brötchen war dann doch zu viel. Elfriede Schrodt wollte nur mal kurz mit dem Auto zum Bäcker, von Wismar in der Uckermark ins drei Kilometer entfernte Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Ein Polizist hielt sie an und wies sie auf das geltende Einreiseverbot für Besucher aus anderen Bundesländern hin. „Wir sind eingesperrt“, sagt Schrodt. Das kleine Dorf Wismar gehört offiziell zu Brandenburg. Viele der 150 Bewohner sehen sich dagegen als Mecklenburger. Die Episode im Frühjahr ging glimpflich aus, der Polizist hatte ein Einsehen und ließ die 68-Jährige ziehen.

Wismar, Ortsteil der Gemeinde Uckerland in der Uckermark, wird gelegentlich mit der gleichnamigen Hansestadt verwechselt. Im Dorf fuhren schon Tieflader vor, die riesige Stahlplatten für die Werft abliefern wollten. Oder Leute im Ausland kauften im Internet ein scheinbar günstiges Haus in Wismar und ließen sich dann nie mehr blicken, nachdem sie ihren Fehler begriffen hatten.

Brandenburger Blinddarm

Als ob das nicht schon reichen würden, ist das kleine Wismar, nördlichster Zipfel Brandenburgs, auch von fast allen Seiten von Mecklenburg-Vorpommern umgeben. Wer es aus dem eigenen Bundesland, Brandenburg, erreichen will, ohne die Landesgrenze zu überqueren, muss über Felder laufen. Mit dem Autos geht es gar nicht.

Dorfidyll: Wismar in Brandenburg an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Quelle: Stefan Sauer

„Es ist kompliziert. Wir sind der Blinddarm von Brandenburg“, sagt Gerd Haupt. Der 62-Jährige leitet den Heimatverein, züchtet in seiner Freizeit Huskys. Der Vertriebsmanager und gebürtige Strasburger berichtet von den vielen kleinen Tücken, die der Inselstatus im Alltag mit sich bringt. Als vor ein paar Jahren bei ihm eingebrochen wurde, wählte Haupt wie selbstverständlich die 110. Es meldete sich die Leitstelle in Neubrandenburg. Wismar hat die gleiche Vorwahl wie Strasburg und gehört telefonisch zu MV. Der Polizist am anderen Ende sagte, er solle gefälligst im brandenburgischen Prenzlau anrufen. Dort sei man für ihn zuständig. Es dauerte eine Weile, bis Haupt im Internet die Nummer des zuständigen Reviers gefunden hatte.

Mit dem Taxi zur Schule

Die Wismarer kämpfen schon lange darum, von Strasburg eingemeindet zu werden und damit zu MV zu gehören. Dass es überhaupt so weit kam, ist ein Zufall. 1992 entschloss die Stadtvertretung von Strasburg, Brandenburg beitreten zu wollen. Bis dahin gehörte das Dorf zum Mecklenburgischen Kreis Pasewalk, schon seit 1950. Das Nachbardorf Wismar schloss sich der Strasburger Entscheidung an. Dann stimmte Strasburg noch mal ab, mit anderem Ergebnis. Für Wismar, seit 1950 offiziell mecklenburgisch, kam es zu spät. Mit einer Reihe weiterer Dörfer wurde es Brandenburg angegliedert. Strasburg, für die Wismarer der wichtigster Bezugspunkt, gehörte weiter zu MV.

Am schlimmsten ist es mit der Schule, berichtet Gerd Haupt. Sein Sohn wollte auf das Gymnasium ins 17 Kilometer entfernte mecklenburgische Pasewalk, musste aber ins mehr als doppelt so weit weg gelegene Brandenburger Prenzlau. Weil es keine direkte Busverbindung gibt, wurde er auf Brandenburger Landeskosten mit dem Taxi abgeholt. Als seine Tochter in Strasburg die Grundschule besuchte, bekam Haupt von der Schulbehörde in MV die Aufforderung, sich eine Schule in Brandenburg zu suchen.

Die Reise des Abwassers

Zumindest die Schulprobleme haben sich inzwischen entschärft. Als die Wismarer vor einigen Jahren aufbegehrten und Unterschriften für die Umgemeindung nach MV sammelten, hatten sie damit zwar keinen Erfolg, aber die Behörden wurden in der Folge sensibler für die Zwangslage der im falschen Bundesland Eingesperrten. Länderübergreifender Schulbesuch ist jetzt problemlos möglich, nur das Fahrgeld bekommen die Eltern nicht erstattet.

Ulrich Krüper und Elfriede Schrodt leben auf einem ehemaligen Bauernhof in Wismar. Quelle: Stefan Sauer

Andere Schwierigkeiten blieben dagegen bestehen. Zum Beispiel das Abwasser. Alle paar Wochen kommt ein Tankwagen aus dem abgelegenen Prenzlau ins Dorf, das keine Kanalisation hat, und pumpt die Abwassertanks der Wismarer leer. Das viel näher gelegene und nicht ausgelastete Klärwerk in Strasburg darf keinen Wagen schicken. Brandenburg will seine Abwasser nicht abgeben.

Doppelstatus hat auch Vorteile

Der Riss geht durch Familien. „Ich bin durch und durch Brandenburgerin“, sagt Karin Oeser (70). Schon ihre Großeltern lebten im Dorf und fühlten sich immer als Teil der Uckermark. Also Brandenburg. Ihr Mann Rainer Oeser (78) ist gebürtiger Sachse und hat lange in Klütz in der Landwirtschaft gearbeitet – und fühlt sich Mecklenburg deutlich näher. Das Paar ist in der evangelischen Gemeinde aktiv und öffnet für Besucher die über 700 Jahre alte Backstein-Kirche. Die wurde 2020 saniert und gehört ebenfalls zu MV – dem Evangelischen Kirchenkreis Pommern.

Die Situation biete auch Vorteile: „Wenn es um Spenden für die Kirche geht, fragen wir einfach in beiden Ländern nach“, sagt Rainer Oeser. Meist funktioniere das. Auch in der Pandemie hilft der Doppelstatus mitunter. „In Brandenburg habe ich keinen Impftermin bekommen“, sagt Ulrich Krüper (58), Künstler, bekannt als „Badendada“ und schon viele Jahre Wahl-Wismarer.

Ortsschild nach Wismar: Brandenburger Exklave in Mecklenburg. Quelle: Stefan Sauer

Der gebürtige Karlsruher lebt auf einem großen, ehemaligen Bauerhof. Elfriede Schrodt, die als „Hexe Klex“ mit Zauberprogrammen und Workshops für Kinder auftritt, ist Krüpers Mieterin. In MV bekamen die beiden sofort einen Impftermin. Dass sie in einem anderen Bundesland wohnen, hat im Impfzentrum niemanden interessiert. In Brandenburg sei es unmöglich, überhaupt jemanden per Telefon oder Internet zu erreichen.

Woidke zu Besuch im zänkischen Dorf

Der bislang letzte Versuch der Wismarer, doch noch zu MV zu gehören, scheiterte vor gut zehn Jahren. Begründung: Für die Rückübertragung sei ein Staatsvertrag zwischen beiden Ländern nötig. Das lohne sich aber für die wenigen Wismarer und die rund 50 Einwohner der benachbarten Ortschaft Hansfelde, die ebenfalls wechseln wollen, nicht. Brandenburger Landespolitiker hätten ihm unter der Hand gesagt, es habe auch Geld eine Rolle gespielt, sagt Gerd Haupt.

Quasi zur Versöhnung besuchte 2018 Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) das „zänkische Dorf“, wie Wismar in seinem Umfeld genannt worden sein soll. Er brachte zwei Fässer Bier mit – offiziell als Dankeschön für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr des wechselwilligen Ortes bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen bei Berlin.

Wenig Interesse bei den Jungen

Ob es noch jemals etwas wird mit der „Heimkehr“ nach Mecklenburg? Wir werden nicht aufgeben, meint Gerd Haupt. Aber er weiß auch nicht so recht, was man jetzt noch tun könne. Sorge bereitet ihn die Zukunft: „Die meisten jungen Leute interessiert das überhaupt nicht mehr.“

Alina Dupke (16) interessiert sich, wie die meisten jungen Leute im Dorf, nicht für den Länderstreit. Quelle: Stefan Sauer

Wie zum Beweis läuft in diesem Augenblick die Nachbarstochter Alina Dupke am Gartenzaun vorbei. Die 16-Jährige fängt im Sommer eine Ausbildung zur Verkäuferin in Strasburg an. „Ob ich in Mecklenburg oder Brandenburg lebe, ist mir eigentlich egal“, sagt sie. Sie trägt ein T-Shirt der Freiwilligen Feuerwehr Strassburg, mit Doppel-S. „Das ist aus Österreich“, erklärt sie und lacht. Was sind schon Bundesländergrenzen, wenn einem ganz Europa offen steht?

Von Gerald Kleine Wördemann