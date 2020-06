Robert Dahl, Chef von Karls Erlebnishof, verkauft in seinen rund 460 Erdbeer-Häuschen in Deutschland seit einigen Jahren nur noch Erdbeeren und Erdbeer-Marmelade – obwohl in seinen Erlebnisdörfern unzählige weitere Produkte angeboten werden. Jetzt hat er in einem Podcast verraten, warum das so ist.