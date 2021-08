Warum MV einen weiteren Rettungshubschrauber braucht

Schwerin

Deutschland ist sicher. MV ist sicher. Große Lagen – ob bei Unfällen oder Katastrophen – haben bewiesen, dass die Rettungsketten über Institutionen und Ländergrenzen hinweg funktionieren. Selbst bei Großunfällen wie kürzlich auf der B 105 bei Ribnitz-Damgarten mit zehn Verletzten und dem Einsatz von vier Rettungshubschraubern, kann kurze Zeit später ein Schwerverletzter nach einem Quad-Unfall bei Parin in Nordwestmecklenburg via Helikopter geborgen werden. Schnell, sicher und in guten Händen.

Nur drei fliegende „Christophs“ in MV

Trotzdem: Das Flächenland MV verfügt über nur drei fliegende „Christophs“ plus Not-Versorgern. Vielleicht nicht zu wenig, da auch Bundeswehr und Flugretter in den Nachbarländern zur Not und bei großen Lagen mit helfen. Aber über Nordwestmecklenburg und dem Großraum Schwerin klafft doch ein weißer Fleck.

Lesen Sie auch den Beitrag: Nach schweren Unfällen mit mehreren Verletzten: Fehlen in MV Rettungshubschrauber?

Die zunehmenden Katastrophen und Großunfall-Lagen der vergangenen Jahre – zum Beispiel mit der Sandsturm-Massenkarambolage auf der A 19 – haben gezeigt, wie schnell Systeme an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen können. Daher ist es schlauer, nicht so lange zu warten, bis es zu spät ist. Ein weiterer „Christoph“ im Land kann nicht schaden. Bei der Polizei wird darüber nachgedacht, einen weiteren Helikopter anzuschaffen. Der richtige Schritt. Bitte auch bei der medizinischen Versorgung.

Von Michael Meyer