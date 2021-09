Rostock

Schwerer Schlag für den Leistungssport in Mecklenburg-Vorpommern: Mit Weltklasse-Athletin Lea Sophie Friedrich verlässt die derzeit erfolgreichste Sportlerin des Landes ihre Heimat und wechselt von Schwerin nach Cottbus. Die Entscheidung sei ihr schwergefallen, aber unumgänglich gewesen, sagt die mehrfache Bahnrad-Weltmeisterin, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Silber gewonnen hat. Es sei „der einzige Ausweg“, erklärt die 21-jährige Dassowerin mit Blick auf die unzureichende Infrastruktur am Stützpunkt in Schwerin.

Keine Radrennbahn am Stützpunkt in Schwerin

„Die Bedingungen dort reichen nicht aus, um den Sport leistungsmäßig zu betreiben“, erklärt Lea Friedrich und meint vor allem das Fehlen einer Radrennbahn in der Landeshauptstadt. „Schade, dass erst jetzt so richtig Bewegung in die Sache kommt und dass es so lange gedauert hat“, bedauert die Sprinterin. Auch im Trainerbereich sei man in Schwerin „schlecht aufgestellt“, zudem habe sie keine Trainingsgruppe, mit der sie auf höchstem Niveau üben könne.

Die seit langem geforderte Bahn (Baukosten 15 Millionen Euro) soll zwar 2024 fertig sein, für Lea Friedrich kommt das aber zu spät. Deshalb sei in ihr nach und nach der Entschluss gereift, von Mecklenburg in die Lausitz zu wechseln, wo sie bereits die komplette Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio absolviert hat. „Es war schwer für mich, die Entscheidung zu treffen, aus meiner Heimat wegzugehen“, bekennt die mehrfache MV-Sportlerin des Jahres, die bereits eine Wohnung in Cottbus hat.

Sportliche Karriere im Team Theed Projekt-Cycling in Cottbus voranbringen

„Natürliche bedaure ich das“, sagt Michael Evers, der Chef des Olympiastützpunktes in Schwerin. „Aber angesichts der Leistungsdichte im Frauensprint ist das der richtige Weg. Solange Mecklenburg-Vorpommern nicht über die erforderliche Infrastruktur verfügt, macht das Sinn.“ Überrascht sei er über ihren Schritt nicht gewesen: „Wir waren darüber im engen Austausch.“ Die Finanzierung der Bahn durch Bund, Land und die Stadt Schwerin sei de facto sicher, erklärt Evers. Abschließende Gespräche stehen in den kommenden Tagen an.

Ihr gesamtes Umfeld könne ihren Schritt nachvollziehen, meint Lea Friedrich. Die Bundespolizistin kehrt Mecklenburg-Vorpommern ohne Groll und Streit den Rücken. Eine Rückkehr nach Mecklenburg-Vorpommern schließt sie ausdrücklich nicht aus – möglicherweise, wenn die Radrennbahn in Schwerin fertig ist. Aber zunächst will sie ihre sportliche Karriere im Team Theed Projekt-Cycling in Cottbus voranbringen. Dort steht sie noch bis Dezember unter Vertrag.

Straffes Wettkampfprogramm für den Rest des Jahres

Ihr Wettkampfprogramm im letzten Quartal des Olympia-Jahres hat es in sich. „Es geht Schlag auf Schlag“, sagt die Athletin. Anfang Oktober startet sie bei der Europameisterschaft in Grenchen (Schweiz), wenige Tage danach geht es zur WM nach Roubaix (Frankreich). Nach dem Saisonhöhepunkt Olympia unter Corona-Bedingungen („Das war megahart“) gehe sie ohne hohe Erwartungen an sich selbst in die anstehenden Titelkämpfe. „Ich bin ganz locker, habe gar keinen Druck und will vor allem Spaß haben. Vielleicht springt eine Medaille heraus“, sagt Lea Friedrich.

Ausspannen im „Club der Besten“ in Spanien

Nach der Weltmeisterschaft geht es für sie weiter mit der neu ins Leben gerufenen UCI Track Champions League, die Anfang November auf Mallorca startet. Es folgen weitere Runden in Paris, London und Litauen. Die Serie endet Mitte Dezember in Tel Aviv.

Bevor es für Lea Friedrich wieder um Zeiten, Medaillen und in der Champions League auch um lukrative Preisgelder geht, sind noch ein paar Tage Entspannung drin. Die Deutsche Sporthilfe hat sie zum „Club der Besten“ an Spaniens Costa del Sol eingeladen. Da, sagt die Dassowerin, „lasse ich es mir noch mal gut gehen“.

Von Sönke Fröbe