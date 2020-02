Warum Schauspieler Rocco Stark ein Haus in Boltenhagen kaufen will

Boltenhagen

Als Rocco Stark 2012 beim Piraten OpenAir in Grevesmühlen anheuerte, hätte er sich nicht träumen lassen, einmal in dieser Region heimisch zu werden. „Ich war während der Saison im Ort Neuenhagen untergebracht und da sagen sich Fuchs und Hase ja schon gute Nacht“, erinnert sich der Schauspieler.

Doch dann funkte es: Er habe dann eine Woche vor Ende der Spielzeit nach Boltenhagen umziehen können und sei total positiv überrascht gewesen: „Das war für mich wie ein Licht am Ende des Tunnels. Ich fand den Ort auf Anhieb sympathisch und er versprüht ja in der Saison auch fast Großstadtflair“, sagt der 33-Jährige, der durch die Fernsehserie „Hand aufs Herz“ und seinen Einzug ins Dschungelcamp 2012 bekannt wurde.

Idyllischer als andere große Seebäder

2014, als er wieder bei den Piraten spielte, bestand Stark darauf, gleich eine Unterkunft in Boltenhagen zu bekommen – und wohnt seitdem mit kurzen Unterbrechungen im Seebad. „Man kann schon sagen, dass ich mich in den Ort verliebt habe. Boltenhagen ist sehr schön und idyllischer als andere große Ostseebäder, die oft schon überlaufen sind“, sagt der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht.

Seit gut fünf Jahren betreibt er das Modegeschäft Atelier 12 in Boltenhagen und will den Laden nun noch erweitern, er werde jetzt „auch einen Friseur mit reinnehmen“. Die Eröffnung ist für den 22. Februar geplant. Privat wohnt Stark in einer Doppelhaushälfte in einer Eigenheimsiedlung Boltenhagens. Während er sowohl privat als auch geschäftlich noch Mieter ist, plant er nun eine Immobilie im Seebad zu kaufen: „Ich strecke die Fühler aus, denn ich fühle mich sehr wohl hier.“

Jeden Sonntag im Café an der Promenade

Stark, der gerade von seiner Frau Nathalie geschieden wurde, hat in Boltenhagen oft seine Tochter Amelia (6) aus der Beziehung mit Sängerin Kim Gloss bei sich. Er habe auch viele Freunde im Ort gefunden. Sonntags geht der Schauspieler und Unternehmer gern ins Café Lindquist an der Promenade, um Kuchen zu essen – am liebsten mit Kumpel Heiko Subat, Eigentümer des Ostsee-Wohnungsservice. Im Clever-Fitness Wismar ist der durchtrainierte Mime, der kürzlich einen Fitness-Ratgeber veröffentlicht hat, ebenfalls oft Gast.

„Man weiß ja nie, wie das Leben spielt. Vielleicht führt mich die Liebe doch noch an einen anderen Ort“, sagt Rocco Stark. Aber im Moment kann sich der gebürtige Münchner „sehr gut vorstellen, langfristig in Boltenhagen zu bleiben“.

Von Alexander Loew