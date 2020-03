Warum Unternehmer in MV die Bonpflicht für eine Schnapsidee halten

Rostock

Ärger mit der Zettelwirtschaft: Bis Ende vergangenen Jahres musste Bäckermeister Jörg Reichau aus Grambin bei Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) zweimal pro Jahr neue Kassenrollen für seine acht Filialen bestellen. Dann wurde Anfang 2020 die Bonpflicht eingeführt. „Seither muss ich zweimal pro Monat Kassenrollen nachliefern lassen“, sagt Reichau. Die monatlichen Mehrkosten: rund 300 Euro. Denn bei jedem Kauf müssen Händler mit elektronischem Kassensystem ihren Kunden jetzt unaufgefordert einen Beleg aushändigen.

Keine Bons für Einkäufe bis zehn Euro?

Um die Händler zu entlasten, hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) eine Lockerung der Kassenbonpflicht gefordert. Käufe unter zehn Euro sollten demnach davon ausgenommen werden. Der Landesinnungsmeister der Bäcker in MV, Matthias Grenzer, würde das begrüßen: „90 Prozent der Bons, die wir ausdrucken, werden von den Kunden gar nicht mitgenommen.“ Die Bonpflicht sei eine „ Schnapsidee“, sie schaffe Bürokratie, Müll und Mehrkosten.

Grenzer, Inhaber der Konditorei und des Café Wegner mit Standorten in Warnemünde und Sievershagen bei Rostock, verweist auf eine entsprechende Regelung in Frankreich. Dort soll die Belegpflicht ab September 2020 nur noch für Beträge ab zehn Euro gelten. Stufenweise soll die Ausdruckpflicht dann sogar für Beträge bis 30 Euro abgeschafft werden.

Finanzminister hält Bagatellgrenze für falsches Signal

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) erteilt der sogenannten Bagatellgrenze jedoch eine Absage: Die Befreiung von der Bonpflicht bei kleinen Beträgen laufe „dem Ziel der Gesetzgebung“ entgegen. „Wir wollen effektiv gegen Umsatzsteuerbetrug vorgehen“, betont Meyer. Gerade bei vermeintlich kleinen Beträgen habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass einige schwarze Schafe es mit der Steuerehrlichkeit nicht so ernst genommen hätten. Meyer: „Eine Bagatellgrenze wäre daher kontraproduktiv und würde ein falsches Signal senden.“

Der Gesetzgeber sieht allerdings vor, dass Händler von der Bonpflicht befreit werden können, wenn „nachweislich eine sachliche oder persönliche Härte für das einzelne Unternehmen“ besteht. Zahlen dazu, wie viele Händler im Nordosten bei den Finanzämtern entsprechende Anträge gestellt haben, liegen dem Finanzministerium MV nicht vor, weil diese nicht zentral erfasst würden, heißt es. Anträge hätten Betreiber von Tankstellen, Eiscafés, Ticket- und Fahrscheinverkäufer sowie Event- und Sportveranstalter gestellt.

Bons nach Berlin geschickt

Viele Händler, Kunden und Politiker ärgern sich über die Kassenzettelflut. Als „totalen Unfug“ bezeichnete die FDP-Bundestagsfraktion die Bonpflicht. In Baden-Württemberg hatten FDP-Politiker und Bäcker kürzlich öffentlichkeitswirksam rund eine halbe Million Kassenzettel in Müllbeutel verpackt und vor den Stuttgarter Landtag gekarrt.

Auch in MV machen Einzelhändler ihrem Unmut über die Bonpflicht Luft. Die Betreiber einer Tankstelle in Karlshagen (Vorpommern-Greifswald) haben beispielsweise aus Protest einen Kunden mit weggeworfenen Kassenbons an den Deutschen Bundestag in Berlin geschickt.

56 Prozent sind gegen Bonpflicht

Laut einer Umfrage des Marktforschers Yougov im Auftrag der Deutschen Presseagentur hatte sich vor gut einem Monat eine Mehrheit von 56 Prozent der Befragten gegen die Bonpflicht ausgesprochen. 32 Prozent waren dafür, dem Rest war es egal. Hauptgrund der Gegner war der zusätzliche Müll, der durch die Quittungen entsteht. Zudem glaubten viele Befragte, dass dadurch Steuerhinterziehung nicht vermieden werden könne.

Das ist aber das Argument der Finanzbehörden: Bis zu zehn Milliarden Euro Steuern gingen dem Staat durch „nicht ordentlich erfasste Zahlvorgänge“ verloren. „Das ist nicht nur ein Problem für den Staat, sondern vor allem für die ehrlichen Unternehmen“, sagt MV-Finanzminister Meyer. Steuerehrlichkeit dürfe kein Wettbewerbsnachteil sein. Meyer verweist darauf, dass das Gesetz bereits Ende 2016 in Kraft getreten sei. Die Vorlaufszeit sollte Händlern die Gelegenheit geben, sich darauf vorzubereiten, etwa durch den Einsatz entsprechender elektronischer Systeme.

Die will künftig auch Bäckermeister Reichau nutzen. Für seine Filialen habe er vor einiger Zeit moderne Kassen gekauft. Die Kunden sollen dann die sogenannten QR-Codes mit dem Smartphone scannen können, wodurch der Papierausdruck entfällt. Allerdings verursachen auch die elektronischen Systeme Mehrkosten – Kosten, die über kurz oder lang auch auf die Produkte umgelegt werden müssten.

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Von Axel Meyer-Stöckel