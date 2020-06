Warum ab jetzt noch längere Staus am A-20-Loch bei Tribsees drohen

Tribsees

Am A-20-Loch bei Tribsees droht jetzt auch Einheimischen ein großes Stau-Chaos: Seit Montag ist die einzige Alternativroute in Richtung Rostock bis Anfang August gesperrt. Grund: In der Ortschaft Leyerhof (Kreis Vorpommern-Rügen) wird während der Sommerferien die Fahrbahndecke erneuert.

Leyerhof ist das erste Dorf, das sich anschließt, wenn man die Autobahn aufgrund der langen Staus insbesondere am Wochenende an der Ausfahrt Grimmen West verlässt, um auf der Landesstraße 19 weiter in Richtung Rostock zu fahren. Die Straße verläuft zum Teil fast parallel zur A 20 und wird vor allem von Menschen aus Vorpommern genutzt, um den langen Urlauber-Staus am Loch zu entgehen.

Nach der Ausfahrt Grimmen West gibt es auf der Autobahn-Fahrspur in Richtung Rostock bis zur Großbaustelle am Loch, an der der Verkehr einspurig über eine Behelfsbrücke vorbeigeleitet wird, keine Möglichkeit mehr, den Staus auszuweichen. Eine Umleitung vor dem Ortseingang von Leyerhof ist nicht ausgeschildert. Allein am vergangenen Sonntag staute sich der Verkehr auf der A 20 in Richtung Rostock über fast sechs Kilometer, was zu Wartezeiten von rund 45 Minuten geführt hat.

Besonders lange Staus durch mehr Urlauber als sonst

Nach Angaben des Verkehrsministeriums soll die Vollsperrung der Ausweichroute bis 7. August bestehen bleiben. Saniert werden demnach nicht nur die Ortsdurchfahrt Leyerhof, sondern weitere zwölf Kilometer der L 19, die sich in Richtung Rostock an das Dorf anschließen. Verantwortlich für die Baustelle sei das Straßenbauamt Stralsund.

Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) kennt das Problem, betonte aber, dass auch vergleichbare Bauvorhaben immer in die Ferien verlegt würden, um den Schülerverkehr nicht zu behindern. Der habe im Vergleich zu weiteren möglichen Einschränkungen Priorität. Zudem seien die Bauarbeiten auf der L 19 in den vergangenen zwei Jahren, seitdem das Moor an der Trebel einen Teil der Autobahn verschluckt hat, bereits ein ums andere Mal verschoben worden. In dieser Sommersaison ist auf der A 20 mit besonders dichtem Verkehr zu rechnen, da aufgrund der Corona-Krise viele ausländische Urlaubsziele wegfallen. Stattdessen steuern die Menschen Rügen und Usedom an.

Christian Pegel (SPD), Landesinfrastrukturminister, sitzt beim Baustart für die westliche Brückenhälfte am abgesackten Teilstück der Ostsee-Autobahn A 20 im Bohrgerät und hält den Daumen hoch. Früheren Angaben zufolge sind 332 bis zu 25 Meter lange Gründungspfähle erforderlich. Geplant ist, die 753 Meter lange Brückenhälfte bis Ende 2021 fertigzustellen. Die auf einem Moor gebaute Autobahn war im Herbst 2017 spektakulär eingebrochen. Quelle: Stefan Sauer

Unterdessen ist am abgesackten Damm der A 20 am Montag die erste Bohrung für den Brückenneubau westlich der Trebeltalbrücke erfolgt. Die neue Brücke, die den abgesackten Damm ersetzt, soll auf Betonpfählen stehen, die 25 Meter tief über die morastigen Schichten hinweg in die Erde reichen.

Brücke später mehr als 1300 Meter lang

Die neue Brücke selbst ist 543 Meter lang. Gemeinsam mit der alten Trebeltalbrücke, die wegen ihrer konventionellen Art und Weise der Gründung nicht von dem Abrutsch betroffen war, sowie der im Bau bereits weit fortgeschrittenen östlichen Brücke soll der nun begonnene westliche Teil eine insgesamt gut 1300 Meter lange Brückenkonstruktion über das Moorgebiet an der Trebel bilden.

Am A-20-Loch kommt es zu Stau. Quelle: Stefan Sauer

Ziel ist es, dass der Autobahnverkehr zum Ende des nächsten Jahres an dieser Stelle wieder vierspurig rollt, sagte Pegel. Anfang 2021 solle die Großbaustelle in die Zuständigkeit der Autobahngesellschaft des Bundes übergeben werden.

Die Bauvorbereitungen für den jetzigen Bauabschnitt begannen im April mit der Anlage von Baustraßen. Nun sollen 332 durchschnittlich 25 Meter lange Gründungspfähle für die Brücke hergestellt werden. Danach beginnen die Unterbauten, anschließend der Überbau der Brücke. Die Kosten von knapp 43 Millionen Euro für diesen Abschnitt trage der Bund als Eigentümer der Bundesautobahnen.

Ende 2021 soll der Verkehr wieder vierspurig rollen

„Läuft alles planmäßig, kann voraussichtlich im vierten Quartal 2021 die Fahrbahn auf der gesamten Länge bis zum Anschluss an die bestehende Trasse in Richtung Rostock asphaltiert werden“, kündigte Pegel an. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, werde die Behelfsbrücke demontiert und dem Vermieter zurückgegeben. Der Verkehr rollt seit Dezember 2018 über die Behelfsbrücke, die die Anwohner von Langsdorf weitgehend von der Belastung durch die Umleitung des Verkehrs durch ihren Ort erlöste.

Die Kosten für das Gesamtprojekt zur Wiederherstellung der A 20 nach der Dammabsackung im Oktober 2017 werden laut Ministerium bei voraussichtlich rund 180 Millionen Euro liegen. Allein die Behelfsbrücke kostete 58,6 Millionen Euro. Die Gesamt-Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

Von Benjamin Fischer und Birgit Sander