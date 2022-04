Warum die Demokratie eine AfD aushalten muss

Schwerin

Der Ton wird rauer zwischen einer großen Mehrheit im Landtag und der AfD. Mitglieder der Partei, die auch am rechten Rand Protest einsammelte, könnten demnächst aus öffentlichen Jobs verbannt werden. Zwar heben die Initiatoren SPD und Linke den „Prüfauftrag“ hervor, wie man mit AfD-Leuten umgehen sollte, da ihre Partei jetzt offiziell rechtsextremer Verdachtsfall ist. Zu Ende gedacht, liefe der Vorstoß aber genau auf das hinaus, was die AfD der Konkurrenz vorwirft: Berufsverbot nach Parteibuch.

Umfrage: Sollten AfD-Mitglieder aus dem Öffentlichen Dienst entfernt werden?

Ein problematischer Vorgang. Denn Politik fordert pointiert Behörden und Ermittler auf, etwas zu tun, was sowieso deren Job ist – in alle Richtungen. Es ist auch der Versuch öffentlicher Ächtung einer Partei, bei der eine Verfassungsfeindlichkeit unterstellt wird, aber noch nicht umfassend bewiesen ist – schon gar nicht für jedes Mitglied. Für die vereinten Demokraten könnte das auch nach hinten losgehen, den Gegner am Ende sogar stärken. Immerhin hat die AfD in MV 16,7 Prozent der Wähler für sich gewonnen. Reichlich Anlass zu politischer Arbeit.

Dabei gibt es genügend Gründe, die AfD zu kritisieren. Die Partei setzt seit Jahren auf Themen, die Minderheiten ausgrenzen, ist aggressiv, verletzend, spaltend, bietet kaum konstruktive Antworten. Sie hat sich nicht oder erst spät von rechtsextremen Kräften getrennt – um die Wählerschaft zu weiten. Das muss eine Demokratie aber aushalten.

Von Frank Pubantz