Warum ein Professor aus Dierhagen die Memoiren eines Kriegsgefangenen veröffentlicht

Drei Jahre als Kriegsgefangener in Russland – drei Jahre Kälte, Hunger, Tod: Professor Martin Bülow aus Dierhagen hat die Erinnerungen eines ehemaligen Wehrmachtssoldaten als Buch herausgegeben. Was der Augenzeuge aus dem Lager berichtet, sollte eine Mahnung an die Deutschen sein, meint Bülow. Ein Gespräch