Rostock

Sie sind nicht auf dem Holzweg: Bauherren lassen neue Gewerbebauten und auch Wohnhäuser in Mecklenburg-Vorpommern gern in Holzbauweise errichten. Die Holzbauquote im Wohnbau/Neubau ist in MV von 13,4 Prozent (2017) auf 15 Prozent (2018) gestiegen.

In MV arbeiten etwa 250 Holzbauunternehmen (Zimmereien und Holzba...