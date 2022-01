Warum in Rostocks neuem Rathaus kein Platz zum Heiraten bleibt

Rostock

Geradezu entrüstet war Kira Ludwig (SPD), als sie hörte, dass in Rostocks neuem Rathaus kein Platz mehr fürs Standesamt eingeplant ist. Denn von dem ursprünglich skizzierten neuen Eheschließungssaal im Erdgeschoss des 57 Millionen Euro teuren Anbaus ist in den Plänen der Architekten nichts mehr zu sehen. Die stellten sie am Mittwochabend den Mitgliedern des Ortsbeirats Stadtmitte vor, dem Ludwig angehört.

Das Problem: Wer derzeit im Rostocker Standesamt heiratet, stolpert aus der alten Holztür des Gebäudes Hinter dem Rathaus 5 direkt auf die Straße. Wirklich schöne Fotos zur Erinnerung könnten dort nicht entstehen. „Da fahren die Autos direkt dran vorbei. Es ist schrecklich“, so Ludwig.

Das Rostocker Standesamt befindet sich im selben Gebäude wie das Stadtarchiv, Hinter dem Rathaus 5. Quelle: Ove Arscholl

Doch im neuen Rathaus-Anbau, der nördlich des bestehenden Gebäudes den Vogelsang hinunter verlaufend errichtet werden soll, liegt die Lösung nicht. Zum einen weil es auf dem abschüssigen Gelände nicht so einfach möglich sei, einen barrierefreien Zugang zu schaffen. Zum anderen, weil das Untergeschoss des Neubaus den städtischen Unternehmen, wie Stadtwerken, Wiro und Co., Platz bieten soll, sagt Torsten Ruwoldt von MHB Architekten.

Welcome Center statt Standesamt im Erdgeschoss

Auch das Welcome Center, das „Familien das Ankommen und Heimischwerden“ erleichtern möchte, soll dort unterkommen – alles Teil der „Smile City“, zu der Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) Rostock machen möchte. Dazu gehört auch, dass künftig nicht mehr jeder Rathaus-Mitarbeiter ein eigenes festes Büro haben wird.

Stattdessen soll es offene Flure und Bereiche, in denen sich die Verantwortlichen über Projekte austauschen können, geben. Für vertrauliche Gespräche – untereinander, aber auch mit Bürgern, die die Ämter aufsuchen – werde es weiterhin abgetrennte Räume geben, so Architekt Ruwoldt.

Viele Einzelbüros soll es im neuen Rathaus in Rostock nicht mehr geben. Stattdessen setzen die Planer auf offene Bereiche, in denen Mitarbeiter sich austauschen und mobil arbeiten können. Quelle: MHB Architekten

Zum Ensemble gehört auch eine Tiefgarage mit 110 Stellplätzen, die auf zwei Ebenen bis zu elf Meter in die Erde geht. Befahren werden soll sie zunächst über die Kleine Wasserstraße, perspektivisch soll das auch über den Vogelsang möglich sein, so Ruwoldt.

Der Anbau bekommt zudem eine Dachterrasse mit Rooftop Bar – weniger für die Mitarbeiter als viel mehr für offizielle Empfänge der Stadt – und an der Fassade helle Klinker. „Gestalterisch ist das mal ein bisschen was anderes als das, was man in der Stadt erlebt“, so der Architekt.

Baustart ursprünglich bereits 2019 geplant

Das neue Rathaus soll laut den Plänen der Stadt das „modernste Bürogebäude in ganz MV“ werden, sagt Sigrid Hecht, Chefin des Eigenbetriebs Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung, und die voranschreitende Digitalisierung in der Stadt abbilden. Rostock bekommt für das Projekt 15 Millionen Euro Städtebaufördermittel vom Land. Auch wenn das laut Hecht „nicht ganz zufrieden mit dem Tempo“ sei, das die Stadt vorlege.

Denn ursprünglich sollte bereits Ende 2019 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Doch weil die Pläne noch einmal grundlegend verändert wurden – letztlich fiel ein ganzes Stockwerk weg –, geriet der Bauherr KOE in Verzug. Nun soll laut Architekt Ruwoldt im Februar der Bauantrag offiziell beschieden werden und der neue Rathaus-Anbau dann Ende 2025 fertig sein.

Von Katrin Zimmer