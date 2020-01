Rostock

Beim Bart-Boom ist kein Ende in Sicht: Mittlerweile trägt bereits jeder zweite Mann regelmäßig Haare im Gesicht, so eine Umfrage auf dem Statistik-Portal Statista. Barber-Shops zur professionelle Pflege der Pracht sprießen vielerorts wie Pilze aus dem Boden. Einer Berufsgruppe bleibt dieser Modetrend aber zumindest teilweise verwehrt: den rund 25.500 Feuerwehrleuten in MV.

Lesen Sie auch: Wer am Bart-Boom mitverdient – und wer nicht

Bart ab! heißt es bei der Feuerwehr in Rostock. Aus Sicherheitsgründen gilt für die 270 Berufsfeuerwehrleute ein Bart-Bann. „Beamtenrechtlich können wir das anordnen“, sagt Amtsleiter Johann Edelmann. Grund für das Verbot ist die Sicherheit. Die Masken von Atemschutzgeräten schließen nicht mehr dicht ab, sobald Haare im Weg sind. Schon ein Dreitagebart ist bei den Rostocker Feuerwehrleuten daher nicht erlaubt. Die für MV zuständige Feuerwehr-Unfallkasse Nord empfiehlt Einsatzkräften mit starkem Bartwuchs sogar, sich täglich zu rasieren.

Früher herrschte Vollbart-Pflicht

Früher war das mal anders: „Anfang des 20. Jahrhunderts war noch ein 15 bis 20 Zentimeter langer Vollbart für Feuerwehrleute vorgeschrieben“, sagt Edelmann. Die Haarmatte wurde im Ernstfall vor Mund und Nase geklappt und diente als eine Art Behelfs-Atemschutz. Als sich mit dem Ersten Weltkrieg Gasmasken verbreiteten, drehte sich allerdings die Einstellung zum Bart. Offene Kritik am Rasurzwang gebe es nicht, meint der Rostocker Feuerwehrchef: „Das akzeptiert man, wenn man sich für den Beruf entscheidet.“

Andere Wehren sind da weniger streng. Ein Bart-Verbot für alle gibt es bei den Berufsfeuerwehren in Stralsund und Greifswald nicht. Die jeweils 60 Mitglieder müssen aber dann zum Rasierer greifen, wenn die Stoppeln den Auflageflächen der Maske in die Quere kommen. Dann müssen die Haare weg, ohne Pardon. Aber Bart tragen ist möglich. „Wir sind da flexibler“, sagt Brandrat Mathias Herenz, Chef der Feuerwehr in Greifswald. Ähnliche Diskussionen wie heute gab es in den 1970er Jahren schon einmal, berichtet eine Sprecherin des Deutschen Feuerwehrverbands – als riesige Koteletten modisches Nonplusultra waren.

Barther Kamerad bald ohne Bart

Für Oberfeuerwehrmann Christian Fröhlich-Schulz von der Freiwilligen Feuerwehr Barth (Vorpommern-Rügen) sind die Tage als Bartträger gezählt. Ende März geht es für ihn zum Lehrgang für Atemschutz-Geräteträger – und vorher wird rasiert. „Dann ist der Bart eben weg, ist schon okay“, sagt der 34-Jährige, der im Hauptberuf als Busfahrer arbeitet.

Lesen Sie auch: Bart im Job: Darf ein Chef Mitarbeitern den Bart verbieten?

Grundsätzlich haben Freunde von Schnauzer, Schifferkrause und Ducktail – einige beliebte Bartformen – bei den freiwilligen Feuerwehren im Nordosten mehr Spielraum. Für sie gilt das Bart-Verbot nur dann, wenn das Tragen von Atemschutztechnik zur ihrer Aufgabe gehört. Etwa ein Viertel der ehrenamtlichen Retter hat eine Atemgeräte-Qualifikation – und bleibt daher bartlos. Jedenfalls an den Stellen, wo die Maske auf der Haut aufliegt. „Das Risiko, eine Rauchgasvergiftung zu erleiden, wäre zu hoch“, sagt Hannes Möller, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes. Das Verbot werde akzeptiert. „Darüber gibt es keine Diskussionen“, meint Möller.

Polizisten dürfen Tunnel haben

Polizisten kennen solche Beschränkungen nicht. „Wir haben viele Bartträger bei der Polizei“, sagt Yvonne Hanske, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock. Wichtig sei ein gepflegtes Äußeres, egal ob mit Haaren im Gesicht oder ohne. Die Polizei sei ein Spiegelbild der Gesellschaft, mit allen Moden und Trends. Deswegen gebe es Uniformträger mit Hipsterbärten, Tätowierungen und Piercings.

Wobei die beiden Letzteren nicht offen im Dienst gezeigt, sondern durch Kleidung oder Abkleben mit Pflaster verborgen werden müssen. Sogar Tunnel-Ohrringe sind prinzipiell in Ordnung – wenn sie mit speziellen Einsätzen verdeckt werden. „Auch das gibt es bei der Polizei“, erklärt die Sprecherin.

Sonderregeln für Piloten der Luftwaffe

„Gepflegt und gestutzt“ muss der Bart auch bei der Bundeswehr sein, teilt ein Sprecher der Luftwaffe mit. Die Leistungsfähigkeit und die Bedienung von Waffen und Ausrüstung dürfe nicht eingeschränkt werden. Generelle Verbote gebe es nicht.

Für Piloten und Soldaten im protokollarischen Ehrendienst gelten mitunter aber Sonderregelungen. Es könne „zum Ausschluss von bestimmten Verwendungen kommen“. Also dürfen auch bei der Bundeswehr Bartträger nicht alles werden.

Mehr zum Thema:

Von Gerald Kleine Wördemann