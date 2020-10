Was Förster jetzt tun, um den Wald in MV zu erhalten

Rostock

Klimawandel in Mecklenburg-Vorpommern: Ergebnisse aus Langzeitmessungen zeigen, dass die nördliche Mitte des Landes an der Grenze zwischen Vorpommern und Mecklenburg weniger von der Erwärmung betroffen ist als der Rest von MV. Besonders auffällig ist die Entwicklung im Raum Rostock. Entsprechende Daten sind von der Landesforstanstalt ausgewertet worden. Das östliche Vorpommern und insbesondere die Uecker-Randow-Region sind unterdessen besonders trocken.

Grundlage für diese Einschätzung sind Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes. Um langfristige Entwicklungen interpretieren zu können, werden sie über einen Zeitraum von knapp 30 Jahren erhoben. „Alles andere sind Wetterereignisse“, sagt Dr. Eric Thurm. Er beim Versuchswesen der Landesforstanstalt für die Bereiche Waldbau und Waldwachstum zuständig. Wie sich das Klima im Nordosten verändert, lässt sich inzwischen an zwei vergleichbaren Datensätzen ablesen. Einem, der den Zeitraum von 1961 bis 1990 umfasst, sowie einem von 1990 bis 2019.

Buchen und Fichten leiden besonders

Demnach ist die mittlere Jahrestemperatur in MV innerhalb von nur 30 Jahren um etwas mehr als ein Grad gestiegen und liegt heute bei 9,2 Grad. „Angesichts der Häufung heißer Extremsommer in den Jahren 2003, 2018 und 2019 ist damit zu rechnen, dass die Erwärmung weiter voranschreitet“, sagt Thurm. Allein 2018 und 19 habe die mittlere Jahrestemperatur schon zwei Grad über dem bisherigen Wert gelegen.

Thurm untersucht, welche Baumarten in den nächsten Jahrzehnten besonders gut mit den neuen Klimabedingungen zurechtkommen. Dafür wertet er Klimadaten aus und misst das Wachstum verschiedener Baumarten an rund 50 Versuchsstandorten in MV. Thurm: „Fakt ist, dass Fichten und in besorgniserregender Weise auch die im Land dominierenden Buchen mit den derzeit steigenden Temperaturen und der zunehmenden Trockenheit große Probleme haben.“

Selbst wenn das Jahr 2020, was den Niederschlag betrifft, wieder besser gelaufen ist als 2018 und 2019, hat dies nicht ausgereicht, dass der Wald seine Defizite aus diesen vorangegangenen Jahren noch ausgleichen konnte. Thurm: „Solange es wärmer und zugleich niederschlagsreicher wird, also beides ansteigt, kann der Wald gut darauf reagieren. Bäume verdunsten dann mehr Wasser, können aber auch mehr aufnehmen. Schwierig ist, was jetzt geschieht, die Temperaturen steigen, die Verdunstungsprozesse der Bäume nehmen zu, sie können aber aufgrund der ebenfalls steigenden Trockenheit nicht mehr Wasser aufnehmen.“

Der Wald der Zukunft

In der Forstwirtschaft werden derzeit Konzepte entwickelt, wie der Wald der Zukunft aussehen könnte. „In besonders trockenen Gegenden von MV gehen wir diesen Prozess fokussierter an als beispielsweise an der Küste, wo der klimatische Einfluss der Ostsee die Erwärmung etwas verzögert“, erklärt Thurm. Rostock erwärme sich generell stärker, was aber bei größeren Städten mit ihren vielen Betonflächen im Sommer nachvollziehbar sei.

Richtige Entscheidungen zu treffen, so dass der Wald als Ökosystem und Lieferant für die Holzwirtschaft bestehen bleibt, sei eine komplexe Angelegenheit. „Südländische Arten wie Zerreichen oder Esskastanien, die mit Trockenheit und einem wärmeren Klima besser zurechtkommen, wachsen deutlich langsamer und können deshalb in der gleichen Zeit weniger Kohlendioxid binden als unsere heimischen Baumarten“, sagt Thurm. Mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre treibt wiederum den Klimawandel voran. Schneller wachsende, einheimische Bäume sind in dieser Disziplin besser, kapitulieren aber vor der Erwärmung.

„Mischbestände zu etablieren ist ein wichtiger Baustein, den wir nutzen, um die Wälder des Landes stabiler zu gestalten. Das werden wir in Zukunft weiter vorantreiben. Wenn die Erwärmung jedoch noch weiter zunimmt, werden wir in diesen Mischwäldern hier im Land jedoch auch vermehrt nicht-heimische Baumarten benötigen“, betont Thurm. Neben den südländischen Arten hätten sich besonders auch Nordamerikanische Baumarten wie die Douglasie und die Roteiche bewährt.

