Vollbremsung in Berlin: Der für Montag geplante Gipfel zwischen Kanzlerin Merkel und den Länderchefs ist abgesagt. Stattdessen soll es für Regionen, in denen die Inzidenz 100 übersteigt, vom Bund verordnete, schärfere Regeln geben. Das hat auch in Mecklenburg-Vorpommern Konsequenzen.