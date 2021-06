Mehr Kita-Erzieher und kostenloses Schul-Essen: Was Parteien in MV für Familien tun wollen

Rostock

Heute sind die Jüngsten dran: Der 1. Juni soll als Kindertag auf die Rechte und Bedürfnisse der Kleinsten aufmerksam machen. Gerade in Zeiten der Pandemie haben Kinder viel aushalten und ertragen müssen: Kitas und Schulen zu, keine Hobbys oder Sport, dazu Kontaktbeschränkungen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat einmal gefragt, was die Parteien nach der Wahl im September für Kinder und Familien tun wollen.

Den Linken geht es vor allem um Chancengleichheit und den Kampf gegen Kinderarmut. Deshalb fordert die Partei ein kostenloses warmes Mittagessen für alle Kinder in Schulen und Kitas. „Denn leider gibt es immer noch viel zu viele Kinder, die mit leerem Magen und ohne Brotdose in die Schule kommen“, erklärt Sandro Smolka, Sprecher der Linken in MV.

Die Verbesserung des Betreuungsschlüssels in den Kindertagesstätten des Landes plant die CDU. Außerdem wolle man in den Schulen die „Kreidezeit beenden“ und auf Tablet statt Schulbuch setzen. „Wir werden für mehr Personal an den Schulen sorgen und setzen uns für den Erhalt von Schulen im ländlichen Raum ein“, verspricht Sprecher Chris Puschmann. Familien wolle man mit der Einführung eines Landesbaukindergeldes unterstützen.

Um mehr Mitbestimmung geht es den Grünen. „Deswegen fordern wir nicht nur die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, sondern auch eine Förderung von Kinder- und Jugendparlamenten in ganz MV“, erklärt Landesvorsitzender Ole Krüger. Die Fridays4Future-Bewegung hätte gezeigt, dass die jungen Menschen mitbestimmen wollen – nun müsse man ihnen auch Gelegenheit dazu geben.

Gleiches will die SPD mit einem Jugendbeteiligungsgesetz regeln. „Außerdem werden wir mit einem neuen Landesbeauftragten für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und mit einem Landeskinderschutzgesetz den Kinderschutz verbessern“, erklärt Geschäftsführer Steffen Wehner. Mit den Sozialdemokraten bleiben Kitas und Horte weiterhin kostenfrei – inklusive besserem Betreuungsschlüssel. Was die Schulen betrifft, sollen die Qualifikation des Personals verbessert und Ganztagsangebote ausgebaut werden.

Das Thema Bildung steht bei den Freien Demokraten ganz oben auf der Agenda, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. „Wir brauchen einen besseren Betreuungsschlüssel und Maßnahmen zur Förderung frühkindlicher Bildung und zur Qualifizierung des Personals in den Kitas. In den Schulen wollen wir schneller digitalisieren“, so Landesgeschäftsführerin Doreen Siegmund. Um eine gerechte Grundlage für den Bildungsweg zu legen, setzt die FDP auf Kinderchancengeld und elternunabhängiges Bafög.

Die Alternative für Deutschland setzt auf Familienförderung – unter anderem durch ein Babybegrüßungsgeld von 5000 Euro. Zinslose Kredite sowie ein Landeserziehungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen Familien entlasten. „Zudem muss Schluss sein mit der Reformitis in unserem Schulsystem. Statt immer neuer Bildungsexperimente wollen wir das dreigliedrige Schulsystem, ergänzt durch Förderschulen, erhalten und finanziell besser ausstatten“, so AfD-Büroleiter Henning Hoffgaard.

Von Claudia Labude-Gericke