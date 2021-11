Schwerin

Für Ungeimpfte wird das Leben in MV nun richtig eng: Kein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, kein Sport im Fitnessstudio, kein Restaurantbesuch. Seit Donnerstag gilt für viele Lebensbereiche in Mecklenburg-Vorpommern mit 2G und 2G plus verschärfte Regeln. Das heißt: Zutritt haben nur noch Geimpfte und Genesene, teilweise nur noch mit tagesaktuellem Test. Ungeimpfte kommen selbst mit einem Test nicht mehr rein. Von der 2G-Regel ausgenommen sind laut Landesregierung etwa Lebensmittel-, Bau- und Gartenbaumärkte, Bücher- oder Zeitschriftengeschäfte, aber auch Drogerien, Apotheken, Sanitäts- und Reformhäuser, Optiker oder Tierbedarfsmärkte.

Welche Bereiche sind für Ungeimpfte tabu?

Ein Restaurantbesuch ist nicht mehr möglich. Die Innenbereiche der Gastronomie dürfen nur noch von Geimpften und Genesenen genutzt werden. Das gilt auch bei Feiern. Von Betriebsweihnachtsfeiern mit Kollegen in einer Gaststätte – sofern sie denn überhaupt noch stattfinden – sind Ungeimpfte ausgeschlossen.

Den Blockbuster gibt es nur noch im Heimkino. Ungeimpfte können weder Theater noch Konzerte, Ausstellungen und Museen besuchen.

Badespaß mit der Familie in einem Freizeitbad oder ein Work-out im Fitnessstudio? Für Ungeimpfte ist das, sofern sie keine medizinische Indikation haben, die eine Impfung ausschließt, nicht mehr möglich.

Das Kicken im Dorffußballklub? Im Amateursport gilt 2G für Zuschauer und Sportler. Bei Hansa-Spielen können ungeimpfte Zuschauer im Stadion nicht mehr dabei sein. Für Geimpfte und Genesene gilt die zusätzliche Testpflicht.

Auch ein Urlaub mit der Familie ist für Ungeimpfte inzwischen schwierig. In Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Ausnahmen gibt es für berufliche bedingte, medizinisch oder zwingend sozialethisch erforderliche Aufenthalte.

Die Kosmetikbehandlung oder der Besuch eines Tattoostudios ist für Ungeimpfte aktuell ebenfalls ein Tabu. Ausgenommen sind lediglich der Friseurbesuch und medizinisch oder pflegerisch notwendige Behandlungen.

Corona-Ampel in zwei Kreisen auf Rot – weitere Einschränkungen

Noch steht die Corona-Ampel in den meisten Landkreisen auf Gelb oder Orange, in Vorpommern-Rügen und der Mecklenburgischen Seenplatte aber bereits auf Rot. In diesen Landkreisen gelten jetzt schon zusätzliche Einschränkungen für Ungeimpfte in Teilen des Einzelhandels. Das Shoppen im Klamottenladen ist dort beispielsweise für Ungeimpfte nicht mehr möglich. Ausgenommen von 2G sind Läden für die Grundversorgung wie Supermärkte, Buch- und Blumenläden, Reformhäuser, Baumärkte, Tankstellen oder Drogerien.

Verwaltungsrechtsexperte: 2G wohl rechtskonform, aber …

Der Verwaltungsrechtsexperte Jost von Glasenapp hält die 2G-Regelung und die Kontakteinschränkungen für Ungeimpfte für rechtskonform. Voraussetzung: Es muss dafür nachgewiesen sein, dass von Ungeimpften ein signifikant höheres Risiko bei der Bekämpfung der Pandemie ausgeht als von Geimpften, so der Jurist. Laut RKI ist die Hospitalisierungsrate der Ungeimpften mit rund 7 auf 100 000 Einwohner deutlich höher als bei Geimpften mit einem Wert von 1.

Als problematisch bewertet Glasenapp allerdings den Umgang mit Ungeimpften. Von offizieller Seite sei den Ungeimpften immer versprochen worden, dass sie sich nicht impfen lassen müssten. Jetzt werde von der Politik ein unerträglicher Shitstorm gegen Ungeimpfte ausgebreitet, so der Anwalt, der selbst zur Gruppe der Geimpften gehört. „Das ist ein politisches Desaster und lenkt ab von dem eigenen Versagen wie die Schließung der Impfzentren und die Abschaffung der kostenlosen Tests.“

Von Martina Rathke