Was ab wann gilt: Neue Lockerungen der Corona-Maßnahmen in MV im Überblick

Mit weiteren Lockerungen will die Landesregierung in der Corona-Krise eine „neue Normalität“ schaffen. Dabei gilt laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) die Festlegung: „Überschreiten die Infektionszahlen eine bestimmte Größe, können wir weitere Öffnungen nicht vornehmen. Bleiben die Zahlen überschaubar, dann wird dieser Plan Stück für Stück umgesetzt.“

Die weiteren Stufen des am Donnerstag vom Schweriner Kabinett beschlossenen MV-Plans umfassen rund 50 Einzelpunkte. Hier eine Übersicht:

Krankenhäuser, Pflegeheime, Einrichtungen der Jugendhilfe

– ab 11. Mai in Krankenhäusern Besuch möglich durch Kernfamilie mit maximal einem Besucher pro Tag

– ab 15. Mai Besuch durch eine feste Kontaktperson in Pflegeeinrichtungen

– ab 18. Mai schrittweise Öffnung unter Auflagen für Tagespflegeeinrichtungen sowie von Angeboten und Diensten für Menschen mit Behinderungen (zum Beispiel Werkstätten für behinderte Menschen)

– schrittweise Öffnung der Einrichtungen der Jugendhilfe

Bildung: Schulen und Kitas

– ab 11. Mai dürfen Tagesmütter wieder unter Einhaltung der Hygieneempfehlungen Kinder betreuen,

– ab 18. Mai ist die Vorschule unter Auflagen – Gruppengröße darf 15 Kinder nicht überschreiten – möglich, Mindestbetreuungszeit an Werktagen 3,5 Stunden, für Kinder von berufstätigen Eltern bei freien Kapazitäten mehr, Entscheidungen darüber fällen Jugendämter in Zusammenarbeit mit dem Träger der Kindertageseinrichtung

– Ab 25. Mai soll der Einstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder in Kitas und Krippen beginnen, Mindestbetreuungszeit von 3,5 Stunden an Werktagen

– Ab 14. Mai werden weitere Klassen in den allgemeinbildenden Schulen wechselnd je einen Tag pro Woche für Unterricht in der Schule sein, einen weiteren Tag für Konsultationen; beginnt bei den 1. und 2. Klassen an Grundschulen und den 5. und 6. Klassen an regionalen Schulen.

– ab 18. Mai sollen an Gymnasien die Klassen 10 bzw. die Klassen 11 an Abendgymnasien mit einem Wechsel aus Präsenz und digital starten, die Klassen 7 bis 9 sollen spätestens ab 3. Juni beginnen.

– ab 14. Mai weitere Öffnungsmaßnahmen für berufliche Schulen

– Ab 11. Mai öffnen Volkshochschulen sowie sonstige Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich für die Prüfung höher qualifizierender Berufsbildung (Aufstiegsfortbildungen).

– Ab 11. Mai öffnen Musik- und Jugendkunstschulen schrittweise mit Einzelunterricht und in Kleinstgruppen sowie in Großgruppen unter Auflagen.

Tourismus: Gastronomie , Beherbergung & Reisen

– Ab 9. Mai dürfen Gaststätten unter Auflagen im Innen- und Außenbereich öffnen.

– Ab 11. Mai ist das Vermieten von Strandkörben möglich.

– Ab 11. Mai sind Tourismusinformationen, Besucherzentren und Nationalparks wieder unter Auflagen offen.

– Ab 18. Mai können Hotels und Pensionen, Jugendherbergen, Schullandheime und ähnliche Einrichtungen Einwohner von MV unter Auflagen empfangen, ein eigenes Schutz- und Hygienekonzept ist notwendig.

– ab 18. Mai Marinas und Bootscharter, Bootsverleih und Fahrgastschifffahrt unter Auflagen möglich

– ab 25. Mai Beherbergung auswärtiger Gäste unter Auflagen – unter anderem nur 60 Prozent Belegung – geplant

– ab 25. Mai Beherbergung auswärtiger Gäste auf Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen, auf Hausbooten und in gewerblich betriebenen Ferienwohnungen unter Auflagen geplant

– ab 25. Mai Reisebustourismus unter Auflagen

Veranstaltungen und Versammlungen

– Ab 18. Mai sind mit Erlaubnis des Gesundheitsamtes Events mit bis zu 150 (außen) und 75 (innen) Personen erlaubt.

– Ab 18. Mai sind Versammlungen für bis zu 150 Personen (außen) und 75 (innen) möglich, Großveranstaltungen bleiben bis 31. August verboten, Ausnahmegenehmigungen für mehr Teilnehmende sind bei gesetzlich oder satzungsmäßig zwingend notwendigen Veranstaltungen und Versammlungen von Vereinen, Verbänden und Parteien möglich.

Familienzusammenkünfte, Trauungen und Beisetzungen

– Ab 18. Mai werden Trauungen und Beisetzungen in einem Personenkreis von bis zu 25 Personen unter Auflagen möglich.

Kinos

– ab 25. Mai Öffnung der Kinos unter Auflagen möglich

Museen, Gedenkstätten, Galerien, Schlösser, Ausstellungen

– ab 11. Mai Öffnung unter Auflagen – freier Eintritt für Bürger aus MV für staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen bis 24. Mai

Outdoorsport (u. a. Kletterparks)

– ab 11. Mai Öffnung für Trainingsgruppen im Freizeit- und Breitensport unter Auflagen

Freibäder

– Ab 25. Mai Öffnung der Freibäder unter Auflagen – Sicherheitskonzepte sind vom Gesundheitsamt zu genehmigen.

Fahrschulen, Flugschulen, Angel- und Jagdschulen

– ab 11. Mai Öffnung von Fahrschulen (Straßenverkehr) und Prüfstellen generell sowie Flug- und Jagdschulen zur Berufsbildung unter Auflagen

– ab 25. Mai generelle Öffnung von Ausbildungsstätten für Bootsführerscheine, Flugschulen für Freizeitluftfahrt sowie Jagd- und Angelschulen unter Auflagen

