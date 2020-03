Was das Coronavirus für die Abiturprüfungen in MV bedeutet

Schwerin

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus vorerst keinen eigenen Notfallplan für die anstehenden Abiturprüfungen erarbeiten. Es gebe ausreichend Handlungsoptionen, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Schwerin mit. So sei neben den ohnehin angesetzten zentralen Nachschreibeterminen für die Abiturprüfungen eine Möglichkeit, weitere Nachschreibetermine festzulegen.

Sollten Schulen geschlossen werden, könnten gesunde Schüler auch in anderen Klassen geöffneter Schulen die Prüfungen schreiben. Aktuell ist in Mecklenburg-Vorpommern noch keine Schule wegen des Coronavirus geschlossen.

Bildungsminister beraten in Berlin

Am Donnerstag und Freitag wollen die Länder bei der Kultusministerkonferenz in Berlin eine bundesweite Notfallstrategie für den Umgang mit den Abiturprüfungen im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus erarbeiten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat nach Medieninformationen bereits einen Notfallplan erarbeitet.

Aus dem Bildungsministerium in Schwerin heißt es, dass abgewartet werden soll, was die Beratungen der Bildungsminister aller Bundesländer in Berlin ergibt. Beratungsbedarf sei auf jeden Fall vorhanden.

Am 30. März beginnt die Prüfungszeit. Die Deutsch- und Mathematikprüfung findet bundesweit zentral statt. Das Deutsch-Abi wird am 30. April geschrieben, Nachschreibetermin ist der 25. Mai. Die Abiturprüfung im Fach Mathematik findet am 5. Mai statt, Nachschreibetermin wäre hier der 28. Mai.

Lesen Sie mehr

Von Robert Niemeyer