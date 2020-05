Was die Corona-Lockerungen vom Mittwoch für MV bedeuten

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern werden die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter gelockert. Künftig dürfen nicht nur Personen eines Hausstandes miteinander unterwegs sein, sondern von zweien. Es könnten also zum Beispiel zwei Familien zusammen spazieren gehen oder sich besuchen.

Diese Regelung gelte auch für Nachbarn zweier Parteien, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Mittwoch nach einem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und anderen Regierungschefs. Auf diese Weise sollen wieder mehr soziale Kontakte möglich sein.

Ebenfalls gelockert werde das Besuchsverbot von Alten- und Pflegeheimen. „Eine feste Person darf wieder Besuche machen“, so Schwesig. Dadurch sollen Senioren nicht weiter unter Einsamkeit leiden. Ansonsten würden die bundesweit geltenden Kontaktregeln bis 5. Juni verlängert, etwa der Mindestabstand von 1,5 Metern. Auch die Atemschutz-Pflicht in Nahverkehr und beim Einkaufen bleibe erhalten.

Schwesig : Regionale Antworten auf Infektionszahlen in MV

Die Bundesländer wollen jetzt verstärkt jeweils eigene Entscheidungen zur Bekämpfung der Krise treffen, da ja auch die Infektionszahlen stark variieren. „Die Lage in MV ist sicherer als in Bayern“, so Schwesig. Es brauche also „regionale Antworten und Wege“.

Die Landesregierung werde am Donnerstag darüber beraten, wie auch innerhalb MVs verschiedene Wege gegangen werden könnten. So sei denkbar, dass nur in einzelnen Kreisen und Städten Regeln wieder anziehen, wenn dort die Infektionszahlen steigen. Dies müsse dann aber nicht für den Rest des Landes gelten.

In der Beratung der Landesregierung am Donnerstag geht es um weitere Lockerungen, etwa in Kitas und Schulen. Ab Freitag darf die Gastronomie für Einheimische in MV wieder öffnen.

Von Frank Pubantz