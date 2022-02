Rostock

Was gilt heute eigentlich wo für wen? Diese Frage stellen sich Tag für Tag etliche Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern. Ständig wechseln die Farben in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Hinzu kommt die Verwirrung beim Impfstatus – was dürfen Geboosterte, was Geimpfte nicht dürfen? Und was gilt für jene, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden?

Um das komplexe Regelsystem des Landes zu entwirren, hat die OSTSEE-ZEITUNG einen „Corona-Regel-Rechner“ entwickelt. Mit nur ein paar Klicks verrät Ihnen der Rechner, welchen „Status“ Sie derzeit in Ihrem Landkreis oder Ihrer kreisfreien Stadt haben. Sie können also herausfinden, ob Sie als „ungeimpft“, „genesen“, „geimpft“ oder „geboostert“ gelten.

Welche Corona-Regeln grundsätzlich in MV gelten

Zumindest einige Regeln bleiben gleich: Grundsätzlich muss in allen Innenbereichen mit Publikumsverkehr eine OP- oder FFP2-Maske getragen werden. Dies betrifft insbesondere den Einzelhandel, öffentliche Verkehrsmittel, die Gastronomie und Freizeiteinrichtungen. In Einzelfällen kann die Maskenpflicht entfallen. Weitere Informationen rund um die Maskenpflicht finden Sie hier.

Darüber hinaus sind bestimmte Personengruppen von 2G- sowie der 2G-plus-Regel ausgenommen – auch ohne Impfung oder Genesung. Diese sind: Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können sowie Kinder unter sieben Jahren. Auch Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren und drei Monaten sind bei Vorlage eines tagesaktuellen-Corona-Tests von der Regel ausgenommen.

Bis zum 30. April 2022 müssen Schwangere und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren einen tagesaktuellen Test vorlegen, wenn sie eine 2G-Veranstaltung oder Einrichtung besuchen wollen.

