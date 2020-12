Rostock

Sie trifft Infizierte, Kontaktpersonen und Reiserückkehrer: Mit der Zunahme der Corona-Infektionen steigt auch die Zahl der Personen in Quarantäne. Doch was bedeutet das – dürfen diejenigen noch die Post aus dem Briefkasten holen oder mit dem Hund Gassi gehen? Die OZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Quarantäne-Regeln.

Was bedeutet Quarantäne ?

Dabei handelt es sich um eine behördlich verfügte zeitweise Isolation, die vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Sie dient dem Schutz der eigenen Gesundheit, aber auch der Erhaltung der Gesundheit von anderen.

Für wen gilt sie?

Für Infizierte, wenn der Verdacht einer Infektion besteht, sowie bei Kontaktpersonen ersten Grades von Infizierten. Reiserückkehrer werden nicht vom Gesundheitsamt angerufen, sondern müssen sich selbstständig und unverzüglich nach ihrer Heimkehr für zehn Tage in Isolation begeben und von sich aus das Gesundheitsamt informieren.

Das betrifft auch Reiserrückkehrer aus inländischen Risikogebieten, die vom Robert Koch-Institut ( RKI) als solche eingestuft sind.

Das gilt also auch für jene, die zu Weihnachten innerhalb Deutschlands Personen besuchen, die nicht zur Kernfamilie gehören.

Gibt es Ausnahmen?

Die aktuelle Quarantäne-Verordnung gilt noch bis 20. Dezember und wird dann überarbeitet. Aktuell sind von der Rückkehrer-Regelung nur Personen ausgenommen, die lediglich durch MV durchreisen oder vorher nur durch ein Risikogebiet durchgefahren sind, ohne zu halten. Auch Dienstpendler, zum Beispiel Fernfahrer, müssen sich nicht jedes Mal in Quarantäne begeben, wenn sie von bundesweiten Touren nach Hause zurückkehren. Für welche Berufsgruppen oder Umstände die Isolation derzeit nicht gilt oder durch einen Test aufgehoben werden kann, klären die Bestimmungen der derzeit gültigen Landes-Quarantäneverordnung.

Wie lange muss ich in Quarantäne ?

Auch der Zeitraum wird vom örtlichen Gesundheitsamt festgelegt und kommuniziert. Wichtig dabei: Die Quarantäne endet nicht automatisch nach 10 oder 14 Tagen, sondern erst dann, wenn die Behörde das entsprechend erklärt. Auch Verlängerungen sind in Einzelfällen möglich, wenn das Infektionsrisiko diese notwendig macht.

Bei Reiserückkehrern ist eine Verkürzung der Isolation möglich: und zwar frühestens ab dem fünften Tag nach der Einreise in MV und nur, wenn ein negatives Testergebnis vorgelegt wird. Der Test muss selbst bezahlt werden und kann frühestens fünf Tage nach der Einreise vorgenommen werden.

Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung?

Wer als Reiserückkehrer gegen die Quarantäne­verpflichtungen verstößt, begeht eine Ordnungs­widrigkeit und muss mit einer Geldbuße von 500 bis 2000 Euro rechnen. Anders verhält es sich bei der Quarantäne, die vom Gesundheitsamt für Infizierte beziehungsweise Kontaktpersonen angeordnet wird: Wer dagegen verstößt, dem droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Rechtliche Grundlage ist Paragraf 75, Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes.

Darf ich in Quarantäne die Wohnung oder das Haus verlassen?

Grundsätzlich nein – es sei denn, das ist mit dem Gesundheitsamt so abgesprochen, weil beispielsweise medizinische Gründe vorliegen. Zudem darf während der Quarantäne kein Besuch empfangen werden. Der Aufenthalt auf dem Balkon oder der Terrasse ist nur gestattet, wenn dabei keine anderen Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes getroffen werden. Wer ein Einfamilienhaus hat, kann auch den Garten beziehungsweise die Einfahrt betreten – aber auch das nur, wenn keine anderen Personen getroffen werden.

Darf ich den Müll rausbringen, die Post rausholen oder Pakete annehmen?

All das ist nur erlaubt, wenn sichergestellt wird, dass Sie dabei keinen Personen außerhalb des eigenen Hausstandes begegnen. Also in einem Mehrfamilienhaus beispielsweise zu Zeiten, in denen andere in den Wohnungen sind, also spätabends oder nachts. Zudem muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen und möglichst nichts angefasst werden. Bitten Sie Boten, Pakete oder Post kontaktlos vor der Tür abzulegen.

Und was ist mit dem Hund – ist Gassigehen erlaubt?

Auch hier gilt: Wenn möglich, bitten Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn, das zu übernehmen. Sollte dies nicht möglich sein, muss während des Gassigehens die ganze Zeit zwingend ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Zudem gilt es, Kontakt mit anderen Menschen zu vermeiden. Also, gehen Sie am besten zu untypischen Zeiten.

Wie komme ich an Lebensmittel – darf ich einkaufen gehen?

Nein – das ist während der Quarantäne komplett verboten. Weichen Sie auf Liefer-Angebote der Händler aus oder fragen Sie Verwandte, Freunde oder Nachbarn, ob diese Ihnen etwas mitbringen und vor die Tür stellen. Zudem gibt es in den größeren Städten des Landes Initiativen und Vereine, bei denen Ehrenamtler ihre Hilfe anbieten und für Sie einkaufen gehen.

Was ist mit dem Aufenthalt in Gemeinschaftsräumen, wie Waschmaschinenräumen?

Der ist untersagt, weil es sich dabei – wie der Name sagt – um Räume handelt, die von vielen Personen genutzt werden.

Wird mein Verdienstausfall entschädigt?

Wer die Möglichkeit hat und nicht krank ist, kann während der Quarantäne von zu Hause aus arbeiten. Wenn das nicht geht, wird bei angeordneter Quarantäne eine Entschädigung für den Verdienstausfall gezahlt – in den ersten sechs Wochen sogar in voller Höhe. Danach greift die Krankengeld-Regelung.

Von einer Entschädigung ausgenommen sind Reiserückkehrer, die wissentlich in ein Risikogebiet gefahren sind. Diese müssen mit dem Arbeitgeber individuelle Lösungen finden, zum Beispiel durch unbezahlten Urlaub.

Von Claudia Labude-Gericke