Was kommt nach der Krise? Autohändler in MV befürchten Corona-Spätfolgen

Die Autohäuser in MV haben die Corona-Krise bisher relativ gut überstanden, weil hier im Gegensatz zu anderen Bundesländern viele Betriebe weiter öffnen durften. Allerdings waren Werkstattkunden besonders in der Anfangszeit des Lockdown eher zurückhaltend. Die Branche rechnet aber damit, dass ihr wegen zurückgehender Neuwagenbestellungen sowie Lieferschwierigkeiten die Krise noch bevorsteht. Bundesweit brach die Zahl der Auto-Neuzulassungen bereits im März ein.

„Wir sind ohne Kurzarbeit ausgekommen, haben Kollegen gebeten, Resturlaub zu nehmen, oder andere Formen zur Freistellung gefunden“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter der Autohaus-Gruppe Neu, Holger Neu. Das Unternehmen betreibt in Vorpommern neun Vertragsbetriebe, vornehmlich der Marken Volkswagen, Audi und Skoda.

Reifenwechsel sorgt für volle Werkstätten

Allerdings seien die Kunden, unmittelbar nachdem das öffentliche Leben heruntergefahren worden war, sehr unsicher gewesen, Werkstattleistungen weiter in Anspruch zu nehmen. „Dieser Bereich zieht jetzt aber wieder voll an“, sagte Neu. Dies sei seit dem Zeitpunkt zu beobachten gewesen, als das Wetter schön wurde. Neu: „Die Menschen haben dann offenbar nach Dingen gesucht, die sie noch erledigen können.“ Nun sorge der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen seit Tagen für volle Werkstätten.

Knut Brinkmann zufolge, der in MV und Schleswig-Holstein neun Mercedes-Standorte und weitere Opel-Betriebe mit insgesamt rund 600 Mitarbeitern betreibt, sei das Service-Geschäft am Anfang des Lockdown auf ein Niveau von 50 bis 60 Prozent gefallen. Brinkmann: „Das zieht jetzt aber auch bei uns wieder umso stärker an.“

Liberale Regelung im Vergleich zum Nachbarland

Während beispielsweise die Händler in Schleswig-Holstein den Verkauf von Fahrzeugen vor Ort einstellen mussten und lediglich online sowie am Telefon weiter Geschäfte machen durften, ging die Landesregierung in MV liberaler vor. Hier durften Autohäuser weiterhin Fahrzeuge verkaufen, wenn es sich um sogenannte Mischbetriebe handelte, die zugleich eine Werkstatt betreiben. Unter den Vertragshändlern ist dies stets der Fall.

Die Landesregierung hatte Werkstätten wie andere Handwerksbetriebe eingestuft, die laut dem Maßnahmenkatalog gegen die Verbreitung des Covid-19-Erregers weitermachen durften. Der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen ist dann nach einer kurzen Bedenkpause im Schweriner Wirtschaftsministerium an diese Regelung angedockt worden.

Große Ausfälle im Nutzfahrzeugmarkt

Allerdings stehe den Händlern eine zweite Krise möglicherweise noch bevor, wie Neu und Brinkmann übereinstimmend betonten. Neu: „Wie sich diese zweite Welle auswirkt, kann heute noch niemand abschätzen.“ Grund dafür seien zurückgehende Neuwagenbestellungen, weil die Menschen angesichts der Krise sorgsamer mit ihrem Geld umgehen. Brinkmann zufolge sei das Pkw-Geschäft in den vergangenen Wochen noch „ganz gut gelaufen“. Im Nutzfahrzeugmarkt seien aber besonders auf den Inseln aufgrund der zusammengebrochenen Tourismuswirtschaft große Ausfälle zu verzeichnen.

Hinzu komme, dass die Hersteller ihre Produktion während der Corona-Krise eingestellt hätten. Lieferketten drohen nun abzureißen. In den vergangenen Wochen hätten noch Autos ausgeliefert werden können, die bereits vor Corona vom Band gelaufen sind. „Welche Modelle wir demnächst noch liefern können, ist zurzeit unklar“, sagte Brinkmann. Er und Neu brachten für den Fall, dass Autohäuser ins Straucheln geraten, staatliche Hilfen ins Spiel.

Staatliche Kaufimpulse erwünscht

Auch der Autoverband VDA sprach sich für konjunkturelle Impulse aus. Präsidentin Hildegard Müller sagte, wichtig sei es, dass solche Maßnahmen bald beschlossen, die Vielfalt der Fahrzeugsegmente berücksichtigt und Fördermaßnahmen nicht nur auf Elektroautos beschränkt würden. „Denn nur mit einer solchen Breitenwirkung ergibt sich ein signifikanter Effekt auf die Kaufentscheidungen der Kunden und damit auf die Produktion und die gesamte Wertschöpfungskette.“ Dies ermögliche es der Automobilindustrie, schneller aus der Krise zu kommen.

Eine Absatzförderung könne ein sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz sein, sagte VW-Kernmarkenchef Ralf Brandstätter. „Eine Idee wäre beispielsweise, dass sich die Höhe der Förderung an der Höhe des CO2-Ausstoßes des jeweiligen Neufahrzeuges bemisst. Damit ließe sich der Austausch von alten Fahrzeugen mit Abgasnorm Euro-2 bis Euro-5 beschleunigen.“ Eine Prämie solle auch moderne Verbrenner einschließen.

Von Benjamin Fischer