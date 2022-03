München/Lubmin

Was passiert mit der Nord Stream 2, die keiner mehr benötigt? Der Münchner Architekt Benedikt Hartl hat dafür eine besonders kreative Idee. Er will die auf dem Grund der Ostsee versenkten Rohre an die Oberfläche holen und daraus ein Gebäude in der Ostsee errichten. In einem Akt der Völkerverständigung und als ein Zeichen des Friedens, wie er der OSTSEE-ZEITUNG erklärte. Demnach müsste etwa 400 Meter Pipelinerohre aus der Ostsee ausgegraben und in Segmente geschnitten werden, um daraus ein Gebäude mit 194 Schlafkojen zu errichten.

Diese Idee formuliert Hartl nicht als bloße Provokation. Hartl meint es ernst, sagt er. „Ich kann mit nicht vorstellen, dass die Pipeline in den nächsten Jahren in Betrieb gehen wird.“ Nord Stream 3 könne ein Programm der Bundesregierung für Frieden und Völkerverständigung werden. Unterfüttert ist die Idee mit Architekturentwürfen.

Hartl hatte sich mit seinem Architekturbüro opposite office bereits für andere Gebäude, die seinen Worten zufolge „nicht mehr benötigt werden“, neue, provokante Nutzungsmöglichkeiten einfallen lassen. Den Buckingham Palace – repräsentativer Wohnsitz der Queen – wollte er 2019 zu einem Sozialbau mit 775 Zimmern und 79 Bädern umbauen lassen, um damit in London den Mangel an bezahlbaren Wohnraum zu bekämpfen. Auch die Queen sollte eines der Zimmer im „Affordable Palace“ (erschwinglicher Palast) erhalten.

Für das Capitol in Washington hatte er nach dessen Erstürmung eine düstere Utopie. In seinem Entwurf des „Capitol Castle“ zeigt Hartl eine Version der Demokratie, die sich hinter immer höheren Mauern verstecken muss.

Für jeden Staat eine Schlafkoje

Für sein Projekt „Nord Stream 3“ hat Hartl ganz genaue Vorstellungen. Die 194 Schlafkojen würden per Zufallsgenerator jeden Monat an Menschen weltweit verlost. Jeder Staat würde eine Schlafkoje belegen können. Während des einmonatigen kostenlosen Aufenthalts könnten die Menschen zusammenkommen, in einen Austausch treten und Vorurteile abbauen.

Auch für die Anlandestation hat Hartl eine Idee. Die Gebäude will er zu einer großen Versammlungshalle umbauen, in der die Bewohner von klima-, gesellschafts-, gesundheits-, und wirtschaftspolitische Themen diskutieren.

Die etwa 1230 Kilometer lange Ostseepipeline Nord Stream 2 mit einer Transportkapazität von 55 Milliarden Kubikmetern Erdgas steht vor dem Aus. Nach dem Krieg Putins gegen die Ukraine hatte Deutschland das Zertifizierungsverfahren gestoppt. Die Nord Stream2 AG, Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom, hatte ihren Mitarbeitern mit den gegen Russland verhängten Sanktionen gekündigt.

