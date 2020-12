Im Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Anschlag am Berliner Breitscheidplatz 2016 geht es heiß her: Mitarbeiter und Spitze des MV-Verfassungsschutzes widersprechen einander in der Bewertung von Hinweisen. Nun geht das Schweriner Innenministerium in die Offensive – attackiert eigene Mitarbeiter und Bundespolitiker.