Essen/Rostock

28 Verletzte – zwei davon schwer. Das ist die traurige Bilanz eines Open-Air-Konzertes des Rostocker Rappers Marteria und seines Kollegen Casper in Essen. Während eines starken Gewitters kippte die LED-Leinwand ins Publikum. Laut Meteorologe Jörg Kachelmann hätte das Konzert früher abgebrochen, die Gefahr eher erkannt werden müssen. Noch ermittelt die Polizei, ob es zudem Versäumnisse beim Aufbau gab. Klar ist aber, ohne Gewitter wäre das Unglück nicht passiert. Und: Die Wetterkapriolen nehmen stetig zu. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es seit 2000 eine signifikante Zunahme von Starkregen in Deutschland. Auch Sturm und Gewitter trüben immer häufiger die Freude am Open-Air-Feeling und werden zur Gefahr für Leib und Leben. Helfen können da nur „wasserdichte“ Konzepte, die noch mehr auf Sicherheit setzen als bisher. Klar, ein Sturm kann auch in letzter Minute vorbeiziehen. Dennoch: Lieber das Konzert einmal zu oft abbrechen, als die Gesundheit der Besucher zu riskieren. Deshalb gilt: Open-Air-Spaß ja, aber mit richtigem Maß.

Von Stefanie Büssing